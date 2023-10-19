Виявлено найдавніший і найвіддаленіший швидкий радіовибух, що розширює межі нашого розуміння Всесвіту

У новаторському відкритті вчені з Університету Маккуорі та Технологічного університету Свінберна ідентифікували найдавніший і найвіддаленіший швидкий радіосплеск (FRB), який коли-небудь був виявлений. Дослідження, опубліковане в журналі Science, демонструє, що FRB дають можливість вивчати міжгалактичну матерію та розширюють наші знання про Всесвіт.

Радіосплеск, позначений як FRB 20220610A, був зафіксований радіотелескопом ASKAP 10 червня 2022 року. Сплеск стався внаслідок космічної події, яка менш ніж за секунду вивільнила неймовірну кількість енергії, еквівалентну загальним викидам Сонця. понад 30 років.

Використовуючи ряд антен ASKAP, дослідники змогли визначити точне місце радіовибуху. Потім вони використали Дуже Великий Телескоп ESO (VLT) у Чилі для пошуку вихідної галактики, яка виявилася старшою та дальнішою за будь-яку іншу раніше відкриту FRB.

Це відкриття підтверджує існуючі теорії про походження FRB, оскільки сплеск стався внаслідок набору галактик, що зливаються. Це також підкреслює обмеження поточної телескопічної технології, оскільки ми можемо спостерігати та знаходити FRB лише протягом приблизно восьми мільярдів років у минулому.

Дослідження також підтверджує співвідношення Маккварта, спочатку запропоноване австралійським астрономом Жаном-П’єром «J-P» Макквартом, яке передбачає, що чим далі швидкий радіоспалах, тим більше дифузного газу він виявляє між галактиками. Це співвідношення справедливо навіть для FRB за межами половини відомого Всесвіту.

На сьогоднішній день близько 50 FRB були точно визначені, причому майже половина з них ідентифікована за допомогою ASKAP. Дослідники вважають, що є потенціал для виявлення ще тисяч цих космічних явищ, у тому числі й у більш віддалених місцях.

Хоча точна причина FRB залишається невідомою, це дослідження підкреслює, що ці спалахи є звичайними явищами у космосі. Вони надають цінну інформацію для виявлення матерії між галактиками та покращують наше розуміння структури Всесвіту.

Наразі ASKAP є провідним радіотелескопом для виявлення та визначення місцезнаходження FRB. Очікується, що майбутні міжнародні телескопи SKA, які зараз будуються в Західній Австралії та Південній Африці, перевищать можливості ASKAP, що дозволить астрономам ідентифікувати ще більш давні та віддалені FRB.

Загалом, це новаторське відкриття розширює межі нашого розуміння Всесвіту та ще раз підтверджує важливість швидких радіосплесків у розкритті таємниць космосу.

Джерела: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser