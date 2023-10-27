Нове уявлення про створення елементів, розкрите завдяки виявленню Веббом телуру

Революційне відкриття, яке стало можливим завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба, дозволило вченим глибше зрозуміти створення хімічних елементів у Всесвіті. Дослідники, які вивчають яскравий гамма-спалах, виявили присутність рідкісного елемента телуру, проливаючи світло на таємниче походження цінних і життєво важливих елементів.

Спалах гамма-випромінювання, відомий як GRB 230307A, був другим за яскравістю з усіх спостережуваних і був спричинений злиттям двох нейтронних зірок, що призвело до вибухового явища під назвою кілонова. Використовуючи надзвичайну чутливість Вебба, вчені змогли зафіксувати перший середній інфрачервоний спектр кілонової, запропонувавши прямий огляд важкого елемента.

Традиційно процес створення елементів залишався невловимим, особливо для елементів, які мають вирішальне значення для життя на Землі. Проте виявлення телуру після кілонової свідчить про те, що інші елементи, розташовані поблизу нього в періодичній таблиці, наприклад йод, також можуть бути присутніми у викинутому матеріалі.

«Понад 150 років вчені працювали над тим, щоб зрозуміти періодичну таблицю елементів, і тепер, завдяки Веббу, ми нарешті змогли заповнити деякі з останніх прогалин», — сказав провідний автор дослідження Ендрю Леван з Університету Радбуда. університет Уоріка.

Відкриття телуру, який навіть рідше зустрічається на Землі, ніж платина, знаменує важливу віху в нашому розумінні того, як елементи утворюються в космічних подіях, таких як кілонові. Спостереження Вебба дали вченим унікальну можливість вивчити ці невловимі явища, відкривши двері для більш просунутих відкриттів у майбутньому.

Дослідження не лише підкреслює потенціал космічного телескопа Джеймса Вебба, але й підкреслює важливість співпраці між кількома телескопами, такими як космічний гамма-телескоп НАСА імені Фермі та обсерваторія Ніла Герельса Свіфта. Поєднуючи дані з різних джерел, вчені можуть скласти більш повну картину космічних подій і покращити наше розуміння Всесвіту.

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Часті питання (FAQ)

Що таке гамма-спалах?

Гамма-спалах - це вибух високої енергії, який вивільняє інтенсивний спалах гамма-випромінювання. Ці спалахи є одними з найпотужніших подій у Всесвіті, часто пов’язаних із надновими або злиттям компактних об’єктів, таких як нейтронні зірки.

Що таке кілонова?

Кілонова — це вибух, який виникає в результаті злиття двох нейтронних зірок або нейтронної зірки та чорної діри. Це потужна подія, яка вивільняє величезну кількість енергії та може призвести до утворення важких елементів.

Чому виявлення телуру є важливим?

Телур — рідкісний елемент, якого на Землі навіть менше, ніж платини. Його виявлення після появи кілонової дає цінну інформацію про процес створення елементів у космічних подіях. Наявність телуру свідчить про те, що в цих вибухах також можуть утворюватися інші важливі елементи, такі як йод.

Яку роль у цьому відкритті відіграє космічний телескоп Джеймса Вебба?

Космічний телескоп Джеймса Вебба зіграв вирішальну роль у цьому відкритті, зафіксувавши перший середньоінфрачервоний спектр кілонової. Його виняткова чутливість дозволила вченим безпосередньо спостерігати присутність телуру, надаючи безцінні дані для розуміння утворення важких елементів у Всесвіті.

Як співпраця між різними телескопами сприяє науковим відкриттям?

Співпраця між кількома телескопами, такими як космічний гамма-телескоп НАСА імені Фермі та обсерваторія Ніла Герельса Свіфта, дозволяє вченим збирати дані з різних довжин хвиль і джерел. Об’єднавши ці спостереження, дослідники можуть отримати більш повне розуміння космічних подій і відкрити нове розуміння роботи Всесвіту.