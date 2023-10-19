Молоді морські зірки з терновим вінцем можуть витримувати хвилі спеки, становлячи більшу загрозу для коралових рифів

Нещодавні дослідження, проведені морськими біологами з Сіднейського університету, пролили світло на стійкість молодих морських зірок тернового вінця до теплових хвиль, що викликало занепокоєння щодо потенційного загострення шкоди кораловим рифам, спричиненої зміною клімату. Морські зірки з терновим вінцем походять з Великого Бар’єрного рифу і, як відомо, є одними з найбільших хижаків коралів. За смертністю коралів шкода, яку вони завдають, поступається лише циклонам і збілюванню.

Дослідження під керівництвом професора Марії Бірн, опубліковане в журналі Global Change Biology, показало, що молоді морські зірки тернового вінця здатні переносити високі рівні тепла, які є смертельними для коралів. Ця стійкість дозволяє їм переживати хвилі спеки та продовжувати свій життєвий цикл як м’ясоїдні хижаки, які харчуються щойно відростаючими коралами.

Отримані дані показують, що навіть якщо популяція дорослих морських зірок із терновим вінцем зменшується через потепління океану, спричинене зміною клімату, рослиноїдні молоді морські зірки можуть терпляче чекати сприятливих умов, щоб вирости у хижаків, що харчуються коралами. Це може призвести до відродження популяції хижаків і подальшого пошкодження коралових рифів.

Зміна клімату вже спричиняє відбілювання та загибель коралів, коли температура води підвищується на 1-3 градуси за Цельсієм. Дослідження показало, що молоді морські зірки з терновим вінцем можуть витримувати втричі більшу інтенсивність тепла, ніж спричиняє відбілювання коралів. Ця здатність у поєднанні з їхньою перевагою середовищ існування, що утворюються внаслідок відбілювання та смертності коралів, дозволяє їх чисельності поступово зростати з часом.

Дослідники також визначили фактори, які сприяють виживанню молодих морських зірок з терновим вінцем в умовах потепління. Їхній невеликий розмір зменшує їхні фізіологічні потреби, а здатність харчуватися різноманітними джерелами їжі, включаючи коралові водорості, підвищує їх стійкість.

За словами співавтора дослідження Метта Клементса, результати підкреслюють потенційну роль смертності коралів, спричиненої відбілюванням, у сприянні спалахів морських зірок із терновим вінцем. Втрата природних хижаків і накопичення поживних речовин у воді також відіграють роль у посиленні впливу зміни клімату на коралові рифи.

Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти наслідки цих висновків для морських екосистем і збереження коралових рифів.

Посилання:

«Молоді морські зірки з терновим вінцем стадії очікування витривалі в умовах спеки, яка відбілює та вбиває корали», Марія Бірн, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912