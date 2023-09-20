Розмір і форма коралової колонії визначають складність і здоров'я моря

Недавнє дослідження, проведене аспіранткою Софією Феррейра з Гавайського університету в Хіло у співпраці з морськими вченими, підкреслює важливість розміру та форми коралових колоній у визначенні складності та здоров’я морських екосистем. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, було зосереджено на прогнозуванні того, як коралові рифи на Гуамі впливають на складність середовища існування.

Корали є архітекторами природи, створюючи різноманітні середовища існування та притулки для морських видів. Команда Феррейри використовувала високотехнологічні підводні камери та методи 3D-фотограмметрії, щоб нанести на карту 208 ділянок коралових рифів навколо Гуаму. Вони окремо оцінили понад 12,000 XNUMX коралів, фіксуючи їхній розмір і форму росту.

Дослідження показало, що кожна крива та кут коралової колонії відіграє вирішальну роль у підтримці широкого спектру морських видів. Дослідники прийшли до висновку, що розмір і морфологія коралових колоній є сильними провісниками складності середовища проживання в рифах Гуаму і повинні бути включені в програми моніторингу коралових рифів.

Коралові рифи стикаються зі зростаючою загрозою як локальних, так і глобальних факторів стресу. Розуміння внутрішньої роботи цих екосистем має вирішальне значення для їх збереження. Феррейра сподівається, що їхні висновки вселяють надію та дають зрозуміти для майбутніх досліджень впливу коливань середовищ існування рифів на пов’язані з рифами організми в умовах зміни клімату.

Це дослідження сприяє нашому розумінню складного зв’язку між характеристиками коралових колоній і складністю морської екосистеми. Отримавши уявлення про те, як коралові колонії формують навколишнє середовище існування, дослідники можуть розробити ефективніші стратегії збереження для захисту цих життєво важливих екосистем.

джерела:

– Софія Б. Феррейра та ін., Прогнозування складності середовища існування за допомогою підходу на основі ознак на коралових рифах у Гуамі, Наукові звіти (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– Гавайський університет у Хіло (джерело статті)