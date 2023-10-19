Усі чотири двигуни RS-25 встановлені на базовому ступені NASA Artemis 2

Програма NASA Artemis, яка спрямована на відправку астронавтів назад на Місяць, досягла важливої ​​віхи з установкою всіх чотирьох двигунів RS-25 на Core Stage-2 для використання в місії Artemis 2. Двигуни були успішно прикріплені до силової установки та авіоніки, що стало великим кроком вперед у програмі. Основний ступінь, що стоїть на висоті 212 футів, має два великих бака з рідинним паливом і чотири двигуни RS-25.

Процес встановлення розпочався на початку вересня, а останній двигун було встановлено 20 вересня. NASA заявило, що закріплення та встановлення всіх чотирьох двигунів на сцену є трудомістким процесом, який включає кріплення різних компонентів і проведення випробувань і перевірок для забезпечення належної роботи. продуктивність.

Хоча на Core Stage-2 було досягнуто прогресу, проблема зі зварюванням на заводі Michoud Assembly Facility тимчасово сповільнила роботу на Core Stage-3, яка має вирішальне значення для місії Artemis 3. Однак NASA оптимістично налаштовано, що рішення буде знайдено. Очікується, що Core Stage-2 буде завершено пізніше цього року, тоді як Core Stage-3 планується завершити наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Окрім двигунів, оновлені двигуни РС-25 пройшли перші сертифікаційні випробування. Двигуни випробовувалися протягом 550 секунд, перевищуючи необхідну тривалість на 50 секунд. Цей тест є першим із 12 запланованих до 2024 року, і його метою є оцінка ефективності нових компонентів двигуна.

Незважаючи на прогрес, програма NASA Artemis зіткнулася з критикою за її сталість і високу вартість. Повністю витратна ракета SLS Moon, яка використовується в програмі, була визнана недосяжною генеральним інспектором. Однак NASA залишається відданим програмі та працює над вирішенням фінансових проблем.

джерела:

– Джерело 1: NASA

– Джерело 2: NASASpaceFlight