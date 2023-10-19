Визначення фундаментальних параметрів зірок: аналіз зірки Барнарда

У цій статті обговорюється важливість визначення фундаментальних параметрів зірок і представлений детальний спектроскопічний аналіз зірки Барнарда. Розуміння цих параметрів є важливим у різних областях астрофізики, від вивчення еволюції галактик до отримання уявлень про внутрішню структуру екзопланет.

Аналіз базується на високоякісному ближньому інфрачервоному (NIR) спектрі зірки Барнарда, отриманому за допомогою CFHT/SPIRou, який має співвідношення сигнал/шум понад 2500 у діапазоні H. Цей спектр порівнюється з моделями зоряної атмосфери PHOENIX-ACES. Цікаво, що хоча спостережуваний спектр містить тисячі ліній, у моделі присутні численні лінії, які не видно в даних спостереження, і навпаки.

Кілька факторів, таких як невідповідність континууму, невирішене забруднення та спектральні лінії, зміщені з їхньої очікуваної довжини хвилі, визначені як потенційні джерела зміщення для визначення чисельності. Щоб подолати ці проблеми, автори визначають короткий список із кількох сотень надійних ліній із понад 10,000 XNUMX спостережуваних ліній у NIR, які можна використовувати для хімічної спектроскопії.

У цьому дослідженні представлено новий метод визначення ефективної температури та загальної металевості повільно обертових М-карликів. Замість використання масових спектральних методів підгонки цей новий підхід використовує декілька груп ліній. За допомогою цього методу встановлено, що ефективна температура зірки Барнарда становить приблизно 3231 К. Цей результат узгоджується зі значенням, отриманим за допомогою інтерферометричного методу.

Дослідження також містить вимірювання кількості 15 різних елементів для зірки Барнарда, включаючи чотири елементи (K, O, Y, Th), про які ніколи раніше не повідомлялося для цієї зірки. Отримані дані підкреслюють важливість удосконалення поточних моделей атмосфери для повного використання ближньої інфрачервоної спектроскопії для розуміння властивостей і складу таких зірок, як зірка Барнарда.

Джерела: astro-ph.EP