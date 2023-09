Людські клітини відповідають шаблону розміру та кількості

By

У недавньому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, дослідники з Університету Макгілла виявили захоплюючу закономірність у клітинах людини, яка, здається, дотримується послідовної математичної симетрії в усьому організмі. Дослідження виявило зворотний зв’язок між розміром клітини та кількістю, що свідчить про компроміс між цими змінними.

Розмір і кількість клітин відіграють вирішальну роль у зростанні та функціонуванні людського організму. Однак досі жодне комплексне дослідження не вивчало зв’язок між цими факторами в усьому організмі людини. Щоб заповнити цю прогалину, дослідницька група зібрала дані з понад 1,500 опублікованих джерел, щоб створити детальний набір даних про розмір клітини та кількість основних типів клітин.

Результати дослідження показують, що зі збільшенням розміру клітини кількість клітин зменшується, і навпаки. Це означає, що клітини в межах даного класу розміру вносять однакову частку в загальну клітинну біомасу організму. Зв’язок між розміром клітини та кількістю зберігається для різних типів клітин і класів розміру, що вказує на послідовну модель гомеостазу.

Дослідники підрахували, що в організмі чоловіка приблизно 36 трильйонів клітин, у жінки — близько 28 трильйонів клітин, а у десятирічної дитини — близько 17 трильйонів клітин. У розподілі клітинної біомаси переважають м’язові та жирові клітини, тоді як еритроцити, тромбоцити та лейкоцити мають значний вплив на кількість клітин.

Цікаво, що кожен тип клітин зберігає характерний діапазон розмірів, який залишається однаковим протягом усього розвитку особини. Ця закономірність є незмінною для всіх видів ссавців, що свідчить про фундаментальний принцип клітинної біології.

Загалом, це дослідження проливає світло на складний зв’язок між розміром клітин і їх кількістю в організмі людини. Отримані дані дають цінну інформацію про розвиток і функціонування клітин, відкриваючи нові шляхи для подальших досліджень у галузі біології.

джерела:

– Праці Національної академії наук (2023)

– Департамент наук про Землю та планети, Університет Макгілла, Канада.