Комети - це небесні об'єкти, які захоплюють нашу уяву своїми яскравими смугами на небі та довгими хвостами. Але чи замислювалися ви коли-небудь, з чого складаються комети і звідки вони беруться?

Комети насправді є залишками формування нашої Сонячної системи близько 4.5 мільярдів років тому. Більша частина газу, пилу, каміння та металу потрапила на Сонце та планети, але те, що не вдалося вловити, утворило комети та астероїди.

Комети часто називають «брудними сніжками» або «крижаними кулями бруду», оскільки вони являють собою згустки каміння, пилу, льоду та замерзлих газів і молекул. Ядро комети є ядром, що складається з цих матеріалів.

Навколо ядра пухнастий шар льоду, схожий на сніговий конус, і щільна кристалічна кірка. Кора утворюється, коли комета наближається до Сонця і її зовнішні шари нагріваються. Завдяки хрусткій зовнішності та пухкості всередині комети порівнюють із смаженим у фритюрі морозивом.

Більшість комет мають ширину лише кілька миль, а найбільша відома комета має ширину близько 85 миль. Вони відносно малі й темні, тому їх видно лише тоді, коли вони наближаються до Сонця.

Коли комета наближається до Сонця, вона нагрівається і зазнає процесу, який називається сублімацією. Це коли заморожені гази та молекули на поверхні комети безпосередньо перетворюються з твердого стану на газоподібний. Вивільнений газ і пил утворюють хмару навколо комети, відому як кома.

Кома взаємодіє з Сонцем, створюючи два хвости. Іонний хвіст складається з газу і має блакитний колір. Пиловий хвіст утворений частинками пилу, що виділяються під час сублімації, і відбиває сонячне світло, надаючи хвосту вигнуту форму.

Комети мають дуже ексцентричні орбіти, тобто вони мають витягнуті овали з екстремальними траєкторіями, які відводять їх як близько, так і далеко від Сонця. Вони проводять більшу частину свого часу у віддалених регіонах Сонячної системи, повільно пересуваючись через її межі.

Вважається, що багато комет походять із хмари Оорта, круглої оболонки малих тіл Сонячної системи, яка оточує нашу Сонячну систему. Комети з хмари Оорта мають довгі орбітальні періоди понад 200 років і називаються довгоперіодичними кометами.

З іншого боку, короткоперіодичні комети мають орбітальний період менше 200 років. Деякі короткоперіодичні комети походять із поясу Койпера, поясу астероїдів за Нептуном. Існують також комети сімейства Юпітера, які мають орбітальний період менше 20 років і досягають лише орбіти Юпітера.

Комети проводять відносно короткий час у внутрішній Сонячній системі, освітлюючись, коли вони наближаються до Сонця, перш ніж згаснути та повернутися до зовнішньої Сонячної системи.

Комети продовжують захоплювати нашу цікавість і пропонують зрозуміти походження нашої Сонячної системи.

джерела:

– «З чого складаються комети?» НАСА

– «Комети: факти та інформація» від Space.com