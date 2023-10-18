Масивна комета наближається до Землі: 12P/Понс-Брукс

Колосальна комета, втричі більша за гору Еверест, прямує до Землі. Цей величезний небесний об’єкт, відомий як 12P/Понс-Брукс, має орієнтовний діаметр 18.6 миль. Ядро комети містить кріомагму — суміш льоду, пилу та газу. Нещодавно комета вибухнула вдруге за чотири місяці, відновивши свої характерні «рогаті» риси.

Вибух відбувається, коли сонячне випромінювання потрапляє на внутрішню частину комети, викликаючи підвищення тиску та викликаючи вибух. Потім холодний вміст комети викидається в космос через тріщини в ядрі, створюючи вигляд рогу. Річард Майлз з Британської астрономічної асоціації (BAA) припускає, що особлива форма кріовулканічних отворів у поєднанні з блокуванням призводить до викиду матеріалу за унікальною схемою потоку.

Цікаво, що 12P є однією з небагатьох комет, які, як відомо, мають діючі крижані вулкани. BAA уважно спостерігав за кометою та виявив другий вибух 5 жовтня. Збільшення яскравості, яке спостерігалося під час цього вибуху, було спричинене додатковим світлом, що відбилося від розширеної коми, газової та пилової хмари, що оточує ядро. Зображення вибуху були зроблені за допомогою 2.0-метрового телескопа Faulkes North на гавайському острові Мауї Хосе Мануелем Пересом Редондо.

Незважаючи на його поточну траєкторію до Землі, найближче наближення 12P/Понс-Брукса очікується не раніше 21 квітня 2024 року. Якщо його буде видно неозброєним оком, це стане важливою подією для астрономів. Проте мине більше століття, перш ніж комета повернеться до нас, з наступним прогнозованим поверненням у 2095 році. На щастя, вона буде на безпечній відстані 232 мільйони км від Землі.

Ця комета відома вченим досить давно. Вперше він був відкритий Жаном-Луї Понсом 12 липня 1812 року, а пізніше незалежно від нього повторно відкритий Вільямом Робертом Бруксом у 1883 році. Ось чому його називають 12P/Понс-Бруксом. Виверження в липні стало першим за 69 років для 12P, при цьому кома розширилася в 7,000 разів більше, ніж ядро.

Розмір коми під час нещодавнього вибуху залишається невизначеним, але BBA повідомляє, що вона була вдвічі інтенсивнішою, ніж попередній влітку. Оскільки вчені продовжують вивчати цю величезну комету, її подорож до Землі представляє захоплюючу небесну подію, яку астрономи з нетерпінням чекають.

Визначення:

– Кріомагма: суміш льоду, пилу та газу, знайдена в кометах.

– Ядро: тверде ядро ​​комети.

– Кома: газопилова хмара, що оточує ядро ​​комети.

джерела:

– Британська астрономічна асоціація (BAA)

– LiveScience