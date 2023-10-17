- Комета 2/P Енке та метеори Тауриди «обдурять» або «порадують» спостерігачів цього року?

Жовтень і листопад – чудові місяці для спостереження за метеоритами, і 2023 рік не став винятком. Цього року є особливий привід бути пильними, оскільки комета 2P Енке, джерело листопадових вогняних куль Тавріди, досягає перигелію 22 жовтня. На жаль, цьогорічна поява комети не сприятлива для земних спостерігачів. Він буде низько на світанковому небі, лише за чотири градуси від Сонця, коли досягне перигелію на зворотному боці своєї орбіти.

Комета 2P Енке має орбітальний період 3.3 року і є частиною великого рою, відомого як комплекс Енке (або Таврида). Він обертається всередині орбіти Меркурія і тягнеться до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Наступний сприятливий проліт комети відбудеться не раніше 11 липня 2030 року.

Метеори Тавриди, також відомі як Хеллоуїнські вогняні кулі, створюють два потоки, активні з кінця жовтня до середини листопада. Хоча вони мають низьку швидкість — лише п’ять метеорів на годину, вони сумно відомі тим, що виробляють вогняні кулі. Цього року мисливський повний місяць припадає на 28 жовтня, але яскравий Місяць не повинен перешкоджати видимості вогняних куль.

Серед інших метеорних дощів, на які слід звернути увагу в цьому сезоні, — Оріоніди, пік яких припадає на ранок неділі, 22 жовтня, з очікуваною швидкістю 20 метеорів на годину. Очікується, що швидкість Леонід, пік яких досягає приблизно 18 листопада, буде меншою – лише 15 метеорів на годину. Однак є докази того, що ми можемо підійти до більш давнього сліду потоку Леоніди, що може призвести до збільшення активності.

Під час метеорного потоку ви можете простежити метеори до радіанта у відповідних сузір’ях. Наприклад, якщо ви можете простежити метеор назад до Оріона, це Оріоніда, а якщо ви можете простежити його назад до Лева, це Леонід.

Загалом, незважаючи на те, що видимість комети 2P Енке цього року може бути обмеженою, є ще багато чого очікувати з метеорами Таурид та іншими метеорними потоками.

джерела:

- Комета 2/P Енке та метеори Тауриди «обдурять» або «порадують» спостерігачів цього року?

- https://www.universetoday.com/153409/will-comet-2-p-encke-and-the-taurid-meteors-trick-or-treat-observers-this-year/