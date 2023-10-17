Астрономи помітили комету розміром з місто, що прямує до Землі

Астрономи виявили комету розміром з місто із замерзаючими кріовулканами, яка прямує до Землі. Ця гігантська космічна скеля під назвою 12P/Понс-Брукс приблизно в три рази більша за гору Еверест. Його класифікують як кріовулканічну комету, що означає, що це холодний вулкан, який постійно викидає крижані уламки по всій нашій Сонячній системі. Комета обертається навколо Сонця за 71 рік і востаннє люди спостерігали її в 1954 році. Нещодавно астрономи виявили нові зображення комети, на яких видно два роги, що виступають з неї.

Комета, розташована в сузір’ї Геркулеса, зробить свій найближчий прохід до Землі 21 квітня 2024 року. Передбачається, що вона досягне величини +4, що вказує на її яскравість на небі. Менша зоряна величина вказує на більш яскравий об’єкт. Для порівняння, Полярна зірка має величину +2. Таким чином, комету можна буде побачити неозброєним оком у травні та червні 2024 року, а її найяскравіша точка, за прогнозами, буде 2 червня. Після близького наближення до Землі 12P/Понс-Брукс знову не буде видно людям до 2095 року. .

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