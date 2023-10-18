Потенціал лушпиння какао-стручка як антипірену

Згідно зі статтею, опублікованою в ACS Sustainable Chemistry & Engineering, дослідники виявили, що викинуту лушпиння какао-стручка можна перетворити на вогнезахисні матеріали. Щороку у вигляді відходів утворюється близько 24 мільйонів тонн лушпиння какао-бручків. Як правило, боби та м’якоть використовуються для виготовлення шоколаду, тоді як лушпиння викидається. Однак лушпиння какао-стручка містить лігнін, міцний ліпідний полімер, який може служити відновлюваною заміною для деяких речовин, отриманих з нафти, таких як антипірени.

Дослідники під керівництвом Ніколаса Дж. Вествуда досліджували можливість вилучення високоякісного лігніну з лушпиння какао-стручка для практичного застосування. Вони отримали лушпиння, подрібнили його в порошок, а потім обробили за допомогою стандартного методу екстракції лігніну, який називається процесом бутанозолю. Було встановлено, що отриманий ізольований лігнін має високу чистоту та не містить забруднень.

Щоб перетворити лігнін на вогнезахисний матеріал, дослідники модифікували його за допомогою ряду хімічних етапів. Вони інтегрували молекулу пожежогасіння під назвою DOPO в структуру полімеру лігніну. Експериментальні випробування показали, що модифікований лігнін обвуглюється при нагріванні, що вказує на його потенціал як ефективного антипірену.

У той час як дослідники планують провести тести на безпеку людини в майбутньому, це відкриття пропонує багатообіцяючу перспективу для використання лушпиння какао-стручка як цінного ресурсу, який інакше пішов би даремно.

Посилання:

Davidson DJ, Lu F, Faas L та ін. Organosolv попередня обробка лушпиння какао-стручка: виділення, аналіз і використання лігніну з великої кількості відходів. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Джерело: матеріал, адаптований з ACS Sustainable Chemistry & Engineering.