Емісійна спектроскопія циклотронного випромінювання: перспективний підхід до вимірювання маси невловимого нейтрино

Команда міжнародних дослідників розробила новий метод під назвою спектроскопія циклотронного випромінювання (CRES) для потенційного вимірювання маси нейтрино, субатомної частинки, яка уникла зважування. Дослідження, опубліковане в Physical Review Letters, показує, що проект 8, спільний проект CRES, обіцяє не тільки виміряти масу нейтрино, але й пролити світло на його вплив на ранню еволюцію Всесвіту.

Попередні експерименти досягли межі звуження діапазону маси нейтрино. Команда Project 8 вважає, що їхній підхід, зосереджений на бета-розпаді з використанням тритію, радіоактивного варіанту водню, може дати відповідь. Замість того, щоб безпосередньо виявляти нейтрино, яке проходить через більшість детекторних технологій, дослідники вимірюють вільний електрон, який утворюється під час бета-розпаду. «Відсутню» енергію від бета-розпаду можна віднести до маси й руху нейтрино.

У своєму недавньому дослідженні вчені Проекту 8 продемонстрували успішне використання CRES для відстеження та реєстрації бета-розпаду. Ця методика потенційно може розрахувати масу та властивості нейтрино. Детектор CRES, розроблений командою, має потенціал перевершити існуючі технології з точки зору масштабованості та чутливості.

Команда відстежила понад 3,700 подій бета-розпаду тритію, доводячи ефективність своєї експериментальної системи. Зараз вони працюють над дизайном, щоб розширити експеримент і зафіксувати більше подій бета-розпаду. Крім того, вони розробляють методи отримання, охолодження та захоплення окремих атомів тритію. Ці досягнення будуть критично важливими для досягнення та перевищення чутливості, досягнутої попередніми експериментами.

Project 8 виділяється своїм інноваційним підходом, який не просто змінює існуючі методи, а створює абсолютно новий метод. Співпраця між авантюрними інженерами та практично налаштованими фізиками призвела до цих новаторських розробок.

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