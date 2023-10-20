Глибоке знебарвлення коралів в Індійському океані: суворе попередження про наслідки зміни клімату

Вчені зробили тривожне відкриття глибокого знебарвлення коралів в Індійському океані, поставивши під сумнів попередні уявлення про стійкість коралів і підкресливши ширший вплив зміни клімату на морські екосистеми. Ця новаторська знахідка розкриває найглибші докази відбілювання коралових рифів, пошкодження яких відбуваються на глибині понад 90 метрів (300 футів) під поверхнею океану.

Пошкодження коралів, пов’язане з підвищенням температури моря на 30%, викликаним диполем Індійського океану, вразило до 80% рифів у деяких частинах морського дна. Раніше вважалося, що ці глибини є стійкими до потепління океану. Однак це відкриття служить суворим попередженням про шкоду, спричинену підвищенням температури океану, і приховану шкоду, яку завдає природному світу в результаті зміни клімату.

Дослідники з Університету Плімута, які опублікували своє дослідження в Nature Communications, використовували підводні камери для передачі живих зображень на своє дослідницьке судно. Ці зображення дали перший проблиск коралів, які були вибілені. Цікаво, що в той час як глибші рифи зазнавали відбілювання, мілководні рифи не виявляли жодних ознак шкоди.

Дослідницька група з Університету Плімута активно вивчала Центральний Індійський океан протягом більше десяти років, використовуючи різні методи для моніторингу та розуміння унікальної океанографії та життя в цьому регіоні. Перші докази пошкодження коралів були помічені під час дослідницького круїзу в листопаді 2019 року, де використовувалися дистанційно керовані підводні апарати, оснащені камерами.

Подальший аналіз даних, зібраних під час дослідницького круїзу, і супутниковий моніторинг умов і температур океану показав, що хоча поверхневі температури майже не змінилися, температури під поверхнею значно зросли. Це поглиблення термокліну, спричинене посиленням регіонального еквівалента Ель-Ніньо, зрештою стало основною причиною відбілювання коралів.

Наслідки цього дослідження значні. Він демонструє вразливість мезофотичних коралових екосистем до теплового стресу та надає нові докази впливу зміни клімату на наш океан. Посилення знебарвлення мезофотичних коралів призведе до загибелі коралів, втрати біорізноманіття та зменшення критичних екосистемних послуг, які надають ці рифи.

Хоча частини постраждалого рифу показали ознаки відновлення, постійний моніторинг морського дна в глибоководному океані має вирішальне значення. Важливо визнати, що мілководні корали також зазнають більш частих і серйозних пошкоджень, і припущення, що мезофотичні корали могли б це компенсувати, є сумнівним. Оскільки глибоководні корали залишаються в основному недостатньо вивченими, цілком ймовірно, що подібні випадки відбілювання залишаються непоміченими по всій планеті.

На океанографію регіонів впливають природні цикли, які посилюються зміною клімату. Сукупний вплив Ель-Ніньо та диполя Індійського океану спричиняє серйозні наслідки в центральній частині Індійського океану. Вирішення цих проблем і покращення нашого розуміння глибоководних коралових екосистем мають важливе значення для пом’якшення руйнівних наслідків зміни клімату для нашого світу.

джерела:

– Плімутський університет

– Природні комунікації