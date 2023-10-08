Важливість вивчення океанських течій з космосу

Основна інформація:

Вивчення океану з космосу стає все більш важливим для розуміння впливу зміни клімату на нашу планету. NASA та CNES нещодавно запустили місію Surface Water and Ocean Topography (SWOT), яка надасть вченим кращий огляд поверхні океану та розкриє важливу інформацію про океанські течії. Ці течії відіграють значну роль у погоді та кліматі. Щоб отримати максимальну віддачу від супутникових спостережень, дослідники проводять морську подорож на борту RV Investigator, щоб зібрати важливі дані про океан під маршрутом супутника.

Глобальна мережа океанічних течій порушується зміною клімату. Глибока «перекидна циркуляція», яка транспортує вуглець, тепло, кисень і поживні речовини земною кулею, сповільнилася, а поверхневі течії стали більш енергійними. Західні прикордонні течії, такі як Гольфстрім і Східно-Австралійська течія, зазнають значних змін і стали гарячими точками потепління океану. Ці зміни в течіях можуть вплинути на погодні умови та морські екосистеми, потенційно вплинувши на життя мільйонів людей.

Супутникова місія SWOT надасть дослідникам точні вимірювання висоти морської поверхні, які можна використовувати для оцінки океанських течій. Аналізуючи коливання висоти морської поверхні, вчені можуть визначити різницю тиску та відхилення океанських течій, спричинене силою Коріоліса. Цей новий інструмент дозволить більш детально відстежувати зміни в океанських течіях.

Щоб підтвердити супутникові вимірювання, вчені проводять 24-денну подорож на борту RV Investigator. Використовуючи сучасне наукове обладнання, вони вивчатимуть динаміку океану біля південно-східного узбережжя Австралії та вимірюватимуть у реальному часі рух течій на поверхні океану. Ці спільні зусилля спрямовані на покращення прогнозів погоди та оцінки кліматичних ризиків шляхом збору даних спостережень на шляху супутника.

Вивчення океану з космосу, на морі та на дитячому майданчику дозволяє вченим краще зрозуміти, як змінюються наші океани та наслідки для нашої планети.

джерела:

– Оригінальна стаття з The Conversation: [посилання]

– Грантова підтримка RV Investigator від CSIRO Marine National Facility