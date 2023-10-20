Нове дослідження показує, що 40% людей вирішують не знати про наслідки своїх рішень

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Амстердама, показало, що 40% людей вважають за краще не знати про те, як їхні рішення впливають на інших, часто використовуючи це несвідомість, щоб діяти більш егоїстично. Така поведінка, яку називають «умисне ігнорування», схожа на споживачів, які закривають очі на проблемне походження продуктів, які вони купують.

Дослідники провели мета-аналіз 22 досліджень за участю 6,531 учасника. У цих дослідженнях деякі учасники були проінформовані про наслідки своїх дій, тоді як інші мали вибір вчитися або залишатися в невіданні. Дослідники виявили, що, отримавши вибір, 40% людей вирішили не знати про наслідки своїх дій.

Крім того, дослідження показало, що умисне ігнорування було пов’язане зі зниженням альтруїстичної поведінки. Учасники, які усвідомлювали наслідки своїх дій, мали на 15.6 відсоткових пунктів більше шансів діяти великодушно порівняно з тими, хто вирішив залишитися в невіданні.

Дослідники припустили, що однією з причин навмисного ігнорування може бути бажання зберегти позитивне сприйняття себе як альтруїстичну людину. Дослідження показало, що учасники, які вирішили дізнатися про наслідки своїх дій, мали на 7 відсотків більшу ймовірність діяти щедро, що свідчить про те, що справжні альтруїстичні люди більш схильні інформувати себе про наслідки своїх рішень.

Це дослідження проливає світло на поширеність і шкідливі наслідки навмисного невігластва. Це свідчить про те, що багато актів уявного альтруїзму можуть бути зумовлені радше тиском суспільства та самооцінкою, ніж справжньою турботою про благополуччя інших. Розуміння мотивів навмисного ігнорування може допомогти розробити стратегії боротьби з такою поведінкою та сприяти прийняттю більш обґрунтованих рішень.

джерела:

Американська психологічна асоціація (APA)

університет Амстердама