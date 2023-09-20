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Вчені розкривають секрети тризіркової системи

ByРоберт Ендрю

Вересень 20, 2023
Вчені розкривають секрети тризіркової системи

Вчені з Китаю досягли значного прогресу в розумінні поведінки потрійних зіркових систем у Всесвіті. Натхненні романом Лю Цісіня «Проблема трьох тіл» дослідники вивчали систему GW Ori, яка складається з трьох зірок, розташованих на відстані приблизно 1,300 світлових років від Землі. Використовуючи дані супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), вчені змогли спостерігати періодичні зміни яскравості зірок і отримати уявлення про геометричну структуру та еволюцію системи.

Потрійні зіркові системи поширені в галактиці, де більше половини всіх зірок мають одного або більше партнерів. Однак ці системи складно спостерігати та розуміти через складну взаємодію між зірками. Дослідники сподіваються використовувати більш просунуті телескопи, включаючи майбутній телескоп Китайської космічної станції (CSST), для подальшого вивчення та кращого розуміння цих систем.

Система GW Ori, якій, як вважають, лише один мільйон років, пропонує цінну інформацію про формування зірок і планет. Дослідники виявили два короткочасних сигнали з періодами обертання приблизно в два і три дні, які характерні для дуже молодих зірок. Висновки також виключили можливість існування життя в системі, оскільки вона занадто молода для формування життя.

Робота дослідників не тільки покращує наше розуміння потрійних зіркових систем, але й прокладає шлях для майбутніх досліджень з використанням сучасних телескопів, таких як CSST. Завдяки більш глибокому розумінню цих складних систем вчені зможуть отримати уявлення про формування та еволюцію зірок, планет і, можливо, самого життя.

джерела:
– роман Лю Цісіня «Проблема трьох тіл»
– Журнал Science China Physics, Mechanics & Astronomy
– Дані з оглядового супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
– Майбутній телескоп Китайської космічної станції (CSST)

By Роберт Ендрю

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