Китайська ялиця має найвищий рівень поглинання вуглецю в середньовіччі, результати дослідження

Недавнє дослідження, проведене дослідниками з Південно-Китайського ботанічного саду, показало, що китайська ялиця, також відома як Cunninghamia lanceolata, має найвищий рівень поглинання вуглецю в середньому віці. Це відкриття є важливим, оскільки китайська ялиця широко використовується в програмах лісонасадження на півдні Китаю, і розуміння її здатності до поглинання вуглецю може допомогти в зусиллях із пом’якшення кліматичних змін.

Дослідження було зосереджено на лісовій фермі в провінції Гуандун, збираючи дані про накопичення та поглинання вуглецю китайською ялицею різного віку. Дослідники проаналізували запаси вуглецю в різних компонентах, таких як дерева, підлісок, рослинність, сміття, ґрунт і вся екосистема.

Результати показали, що запаси вуглецю значно зросли з віком лісу, при цьому загальний запас вуглецю в екосистемі збільшився майже втричі з 129.11 мегаграмів на гектар у віці п’яти років до 348.43 у віці 60 років. Швидкість поглинання вуглецю китайською ялицею продемонструвала загальне збільшення в перших двох вікових інтервалах, досягаючи піку в діапазоні 15-20 років, а потім знижуючись у наступних вікових інтервалах.

Дослідження прийшло до висновку, що рівень поглинання вуглецю китайською ялицею залежить від її віку, причому найвищі показники спостерігаються в її середньому віці від 15 до 20 років. Провідний дослідник Лю Цзюсю вважає, що ці висновки можуть бути цінними для національних заходів із пом’якшення наслідків зміни клімату та програм лісорозведення.

Дослідження, опубліковане в журналі Science of The Total Environment, проливає світло на потенціал поглинання вуглецю китайською ялицею та підкреслює її роль у пом’якшенні зміни клімату. Він надає корисну інформацію для політиків та організацій, які беруть участь у лісорозведенні, наголошуючи на важливості врахування віку дерев для максимізації переваг поглинання вуглецю.

джерела:

– China Science Daily

– Наука про загальне середовище