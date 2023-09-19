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Новий ширококутний телескоп у Китаї зробив приголомшливе зображення галактики Андромеди

ByВікі Ставропулу

Вересень 19, 2023
Новий ширококутний телескоп у Китаї зробив приголомшливе зображення галактики Андромеди

Нещодавно Китай представив свій новітній широкопольний телескоп Wide Field Survey Telescope (WFST), розташований у горах провінції Цінхай. З діаметром 8.2 футів (2.5 метра) WFST є найбільшим об’єктом для зйомок у часовій області в Північній півкулі. Оснащений мозаїчними ПЗЗ-детекторами 9k x 9k, він має роздільну здатність 9,000 пікселів по горизонтальній і вертикальній осях, що дозволяє отримувати детальні астрономічні зображення.

Розроблений спільно Університетом науки і техніки Китаю та обсерваторією Purple Mountain (PMO) при Академії наук Китаю (CAS), WFST спрямований на моніторинг певних ділянок неба з часом, виявлення тимчасових астрономічних подій, таких як наднові та приливні зриви. Це також розширить можливості Китаю щодо моніторингу навколоземних об’єктів і раннього попередження.

Дебютне зображення, опубліковане WFST, — це приголомшливий портрет галактики Андромеди, що демонструє її широке поле та можливості високої роздільної здатності. Удосконалені конструктивні особливості телескопа, такі як довга лінза для зменшення розсіяного світла та менша площа блокування світла для більшої чутливості, роблять його порівнянним із найсучаснішим міжнародним обладнанням для спостереження.

Будівництво WFST почалося в липні 2019 року поблизу міста Ленгху, розташованого на плато із середньою висотою 13,120 4,000 футів (XNUMX XNUMX метрів) над рівнем моря. Це стратегічне розташування пропонує ясне нічне небо, стабільні атмосферні умови, сухий клімат і мінімальне світлове забруднення.

WFST є значним прогресом для китайської астрономії та підкреслює досвід країни в цій галузі. Названий на честь давньокитайського філософа Моці, також відомого як Міціус, який проводив ранні оптичні експерименти, телескоп демонструє внутрішні інновації та науковий прогрес у Китаї.

джерело:
– Університет науки і технологій Китаю
– Обсерваторія Purple Mountain (PMO), Китайська академія наук (CAS)
– CCTV+

By Вікі Ставропулу

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