Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Китайська «Велика зелена стіна» створює значний поглинач вуглецю, результати дослідження

ByВікі Ставропулу

Жовтень 20, 2023
Китайська «Велика зелена стіна» створює значний поглинач вуглецю, результати дослідження

Програма заліснення трьох північних районів Китаю (TNAP), також відома як «Велика зелена стіна», досягла успіху в боротьбі з опустелюванням і покращенні навколишнього середовища. Недавнє дослідження, опубліковане в Ecological Processes, проведене китайськими вченими з Інституту прикладної екології Китайської академії наук, показує, що TNAP також створив значний поглинач вуглецю.

TNAP, започаткований у 1978 році, є найбільшим проектом екологічного відновлення в усьому світі та охоплює посушливі та напівпосушливі регіони північно-східного, північно-центрального та північно-західного Китаю. Використовуючи зображення дистанційного зондування, а також польові спостереження та дані національної інвентаризації лісів, дослідники оцінили збільшення запасів вуглецю в біомасі, ґрунті та «екологічний ефект вуглецю», який відноситься до поглинання вуглецю в результаті зменшення втрати ґрунту через лісонасадження. .

Дослідження показало, що загальна площа лісів на території проекту TNAP зросла з приблизно 221,000 1978 квадратних кілометрів у 379,000 році до приблизно 2017 47.06 квадратних кілометрів у 0.843 році. За останні чотири десятиліття TNAP сприяв поглинанню вуглецю 1978 мільйона тонн вуглецю на рік. Крім того, поглинання вуглецю в надземній і підземній біомасі зросло з 2.08 мільярда тонн у 2017 році до XNUMX мільярда тонн у XNUMX році.

Дослідники підкреслюють важливість «вуглецю екологічного ефекту», на частку якого припадає приблизно 16% загального збільшення поглинання вуглецю. Це свідчить про те, що екологічні наслідки відіграють вирішальну роль у визначенні розподілу запасів вуглецю в заповідних лісах. У дослідженні підкреслюється, що при оцінці поглиначів вуглецю та розробці моделей, пов’язаних з вуглецем, не слід ігнорувати вигоди від поглинання вуглецю від екологічних наслідків лісонасадження.

Це дослідження забезпечує орієнтир для оцінки цінності національних проектів екологічного відновлення з точки зору ємності поглинача вуглецю та оцінки функціонування екосистеми. Це демонструє значний вплив китайської «Великої зеленої стіни» не лише на покращення навколишнього середовища, але й на зменшення викидів вуглекислого газу.

Джерело: Китайська академія наук, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

наука

Вчені відкривають походження ніг гусениці

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Заплановано два виходи у відкритий космос для Міжнародної космічної станції

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота
наука

Революційне відкриття: високий рівень гелію-3, знайдений в арктичних лавових породах, кидає виклик уявленням про ядро ​​Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Вчені відкривають походження ніг гусениці

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Заплановано два виходи у відкритий космос для Міжнародної космічної станції

Жовтень 23, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі
наука

Революційне відкриття: високий рівень гелію-3, знайдений в арктичних лавових породах, кидає виклик уявленням про ядро ​​Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

470-футовий астероїд 2020 FM6: чи варто нам хвилюватися?

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі