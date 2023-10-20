Китайська «Велика зелена стіна» створює значний поглинач вуглецю, результати дослідження

Програма заліснення трьох північних районів Китаю (TNAP), також відома як «Велика зелена стіна», досягла успіху в боротьбі з опустелюванням і покращенні навколишнього середовища. Недавнє дослідження, опубліковане в Ecological Processes, проведене китайськими вченими з Інституту прикладної екології Китайської академії наук, показує, що TNAP також створив значний поглинач вуглецю.

TNAP, започаткований у 1978 році, є найбільшим проектом екологічного відновлення в усьому світі та охоплює посушливі та напівпосушливі регіони північно-східного, північно-центрального та північно-західного Китаю. Використовуючи зображення дистанційного зондування, а також польові спостереження та дані національної інвентаризації лісів, дослідники оцінили збільшення запасів вуглецю в біомасі, ґрунті та «екологічний ефект вуглецю», який відноситься до поглинання вуглецю в результаті зменшення втрати ґрунту через лісонасадження. .

Дослідження показало, що загальна площа лісів на території проекту TNAP зросла з приблизно 221,000 1978 квадратних кілометрів у 379,000 році до приблизно 2017 47.06 квадратних кілометрів у 0.843 році. За останні чотири десятиліття TNAP сприяв поглинанню вуглецю 1978 мільйона тонн вуглецю на рік. Крім того, поглинання вуглецю в надземній і підземній біомасі зросло з 2.08 мільярда тонн у 2017 році до XNUMX мільярда тонн у XNUMX році.

Дослідники підкреслюють важливість «вуглецю екологічного ефекту», на частку якого припадає приблизно 16% загального збільшення поглинання вуглецю. Це свідчить про те, що екологічні наслідки відіграють вирішальну роль у визначенні розподілу запасів вуглецю в заповідних лісах. У дослідженні підкреслюється, що при оцінці поглиначів вуглецю та розробці моделей, пов’язаних з вуглецем, не слід ігнорувати вигоди від поглинання вуглецю від екологічних наслідків лісонасадження.

Це дослідження забезпечує орієнтир для оцінки цінності національних проектів екологічного відновлення з точки зору ємності поглинача вуглецю та оцінки функціонування екосистеми. Це демонструє значний вплив китайської «Великої зеленої стіни» не лише на покращення навколишнього середовища, але й на зменшення викидів вуглекислого газу.

Джерело: Китайська академія наук, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8