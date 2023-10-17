Китайські вчені будують найбільший у світі детектор «примарних частинок».

Вчені в Китаї працюють над будівництвом тропічного глибоководного нейтринного телескопа, також відомого як TRIDENT або «Океанський дзвін». Цей масивний детектор буде розташований на глибині 11,500 XNUMX футів під поверхнею західної частини Тихого океану. Його мета — відстежувати рух частинок-привидів, званих нейтрино, коли вони стають видимими в глибинах океану.

Нейтрино — це субатомні частинки, які проходять через кожен квадратний сантиметр нашого тіла зі швидкістю 100 мільярдів за секунду. Однак через відсутність електричного заряду та майже нульову масу вони дуже мінімально взаємодіють з іншою речовиною. Уповільнюючи ці невловимі частинки, фізики можуть вивчати їх походження, наприклад вибухи стародавніх зірок і зіткнення галактик.

TRIDENT виявлятиме нейтрино, використовуючи Землю як щит. Розташований поблизу екватора, він матиме перевагу прийому нейтрино з усіх напрямків обертання Землі, забезпечуючи спостереження за всім небом без будь-яких сліпих зон. Нейтрино є у великій кількості у Всесвіті, поступаючись лише фотонам, і утворюються в різних явищах, таких як ядерна пожежа, вибухи наднової зірки та космічні промені.

Незважаючи на те, що нейтрино настільки поширені, їх надзвичайно важко виявити, оскільки вони рідко взаємодіють з матерією. Експерименти з виявлення нейтрино в основному зосереджені на нейтрино, які надсилаються до нас від Сонця, але рідкісні нейтрино, створені космічними променями, що потрапляють в атмосферу Землі, залишаються загадковими. Нейтрино проходять крізь більшість речовин, включаючи всю планету, але час від часу вони можуть взаємодіяти з молекулами води. Детектори TRIDENT, що складаються з понад 24,000 1,211 оптичних датчиків, розташованих на XNUMX струнах, прикріплених до морського дна, будуть знаходитися під значною кількістю води, щоб збільшити ймовірність взаємодії нейтрино.

Детектор TRIDENT матиме діаметр 2.5 милі та площу 1.7 кубічних миль, що зробить його значно більшим і чутливішим, ніж нині найбільший детектор нейтрино IceCube, розташований в Антарктиді. Вчені планують розпочати пілотний проект у 2026 році, а повний детектор запрацює у 2030 році. TRIDENT прагне розширити межі продуктивності нейтринного телескопа та розширити наше розуміння астрофізичних джерел нейтрино.

джерела:

– «Примарні частинки нейтрино вилітають із сусідньої галактики, і вчені не знають чому» – Space.com

– «ТРИЗУБ: Наука та статус» – Астрономія природи