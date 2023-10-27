Хіміки успішно синтезували унікальний алотроп вуглецю C16

Команда хіміків з Оксфордського університету та IBM Research Europe-Zürich досягла значного прориву в синтезі нового алотропу вуглецю. Опубліковане в престижному журналі Nature, їх дослідження демонструє успішне створення подвійно антиароматичного вуглецевого алотропу C16.

Це досягнення базується на попередній роботі іншої групи хіміків, які синтезували інший алотроп вуглецю, C18, у 2019 році. Успішне створення C18, круглої форми вуглецю з чергуванням потрійних і одинарних зв’язків, забезпечило основу для можливості синтезу C16 вуглецевий алотроп. Тим не менш, попередні спроби заважали властивій нестабільності процесу.

У своєму новаторському дослідженні хіміки розглянули проблеми стабільності, пов’язані з прекурсорами, які за своєю суттю мали вищу енергію завдяки своїм антиароматичним властивостям. Вони подолали цю перешкоду, застосувавши кілька маскувальних агентів для підвищення стабільності.

Процес синтезу передбачав використання макроциклу з двома замісниками брому та чотирма монооксидом вуглецю. Дослідники помістили цю сполуку на підкладку з хлориду натрію та використали тунельний мікроскоп, щоб застосувати пікоамперний заряд до певних місць на молекулі. Цей процес підвищив напругу на бромі до 1.3 В, а на окисі вуглецю до 3 В, що спонукало до утворення зв’язків між атомами вуглецю. Отримана структура являла собою кільце зі структурованим полііном, утримуване разом чергуванням потрійних і одинарних зв’язків.

Перевірку створеного алотропу проводили за допомогою атомно-силового мікроскопа для дослідження кільцевої структури. Крім того, дослідники використовували силовий мікроскоп Кельвіна та скануючий тунельний мікроскоп для вивчення розподілу електронів на молекулярних орбіталях. Ці дослідження підтвердили очікувану подвійну антиароматичну природу молекули.

Успішний синтез цього унікального алотропу вуглецю С16 відкриває нові шляхи для дослідження нових хімічних теорій і потенційної розробки матеріалів, що використовують екзотичні алотропи вуглецю. Це значний крок вперед у нашому розумінні та маніпулюванні вуглецевими структурами.

Часті питання (FAQ)

Що таке алотроп?

Алотроп відноситься до різних форм або молекулярних схем того самого елемента. Алотропи можуть проявляти відмінні фізичні та хімічні властивості.

Що робить синтезований алотроп вуглецю C16 особливим?

Синтезований алотроп вуглецю С16 примітний тим, що він подвійно антиароматичний. Ця властивість відрізняє його від інших алотропів вуглецю та має значення для вивчення нових експериментальних теорій і розробки нових матеріалів.

Як було подолано проблему стабільності в процесі синтезу?

Щоб подолати нестабільність прекурсорів, дослідницька група використала кілька маскувальних агентів для підвищення стабільності. Це дозволило успішно синтезувати алотроп вуглецю С16.

Які потенційні застосування цього дослідження?

Успішний синтез вуглецевого алотропу C16 відкриває двері для подальших досліджень нових хімічних теорій і потенційної розробки матеріалів, що використовують екзотичні вуглецеві структури. Це розширює наше розуміння алотропів вуглецю та їхніх властивостей.

(Джерело: phys.org)