Chandrayaan-4: наступний крок у дослідженні Місяця для ISRO

Індія та Японія співпрацюють над амбітним проектом дослідження Місяця під назвою місія Chandrayaan-4, також відомий як проект Lunar Polar Exploration (LUPEX). Ці спільні зусилля Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) та Індійської організації космічних досліджень (ISRO) спрямовані на дослідження південного полюса Місяця.

Запуск місії Chandrayaan-4 запланований на 2026 рік. ISRO відповідатиме за будівництво посадкового модуля на Місяць, який слугуватиме ключовим інтерфейсом між марсоходом і поверхнею Місяця. JAXA, з іншого боку, контролюватиме запуск місії та надасть сам місяцехід. Марсохід буде оснащений сучасними науковими інструментами для виконання своїх дослідницьких завдань.

Дослідження південного полюса Місяця становить великий інтерес для вчених і дослідників, оскільки вважається, що він містить цінні ресурси, такі як водяний лід. Вивчаючи цей регіон, вчені сподіваються глибше зрозуміти геологічну історію Місяця та потенціал для майбутніх досліджень людиною.

Місія Chandrayaan-4 спирається на успіх попередніх місячних місій, проведених як Індією, так і Японією. Індійська місія Chandrayaan-1 була запущена в 2008 році і зробила значні відкриття, зокрема виявлення молекул води на Місяці. Японська місія Selene, запущена в 2007 році, також дала цінну інформацію про поверхню Місяця.

Співпраця між ISRO та JAXA дозволяє обмінюватися досвідом, ресурсами та науковими даними, що робить місію Chandrayaan-4 ще більш впливовою. Це є прикладом міжнародного співробітництва та співпраці, необхідних для просування в дослідженні космосу та розширення наших знань про Всесвіт.

Оскільки ми з нетерпінням чекаємо запуску місії Chandrayaan-4 у 2026 році, ми можемо передбачити нові захоплюючі відкриття та знання про південний полюс Місяця. Ці спільні зусилля Індії та Японії є важливою віхою в дослідженні Місяця та відкривають шлях для майбутніх починань у дослідженні космосу.

Визначення:

– Місія «Чандраян-4»: проект «Полярне дослідження Місяця» (LUPEX), спільна ініціатива ISRO та JAXA з дослідження Місяця.

– ISRO: Індійська організація космічних досліджень.

– JAXA: Японське агентство аерокосмічних досліджень.

джерела:

– Pexels (джерело зображення)

– ANI (Джерело інформації про місію Chandrayaan-4)