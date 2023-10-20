Доля Chandrayaan-3: виклики, з якими зіткнувся Вікрам Ландер на Місяці

Місія Індійської організації космічних досліджень (Isro) Chandrayaan-3 завершилася, космічний корабель переведено в стан спокою на Місяці. Посадковий модуль Vikram разом із марсоходом Pragyan були вимкнені та залишатимуться на поверхні Місяця невизначений час. Однак навіть у цьому стані спокою космічний корабель все ще стикається з низкою загроз.

Однією з головних проблем, з якою стикаються Вікрам і Прагян, є постійне бомбардування місячної поверхні мікрометеороїдами. Ці крихітні частинки можуть завдати шкоди космічному кораблю, якщо зіткнуться з ним. Хоча на Місяці немає атмосфери, яка б спричиняла корозію, холодні температури місячної ночі та сонячне випромінювання також становлять потенційну загрозу.

Доктор П. Срікумар, професор і директор Manipal Center for Natural Sciences, пояснює, що місячний пил також може становити проблему. На відміну від земного пилу, місячний пил може прилипати до матеріалів через відсутність повітря на Місяці. Таке накопичення пилу потенційно може вплинути на роботу космічного корабля.

Незважаючи на ці труднощі, вчені Isro задоволені досягненнями місії. Місія Chandrayaan-3 успішно дослідила південний полюс Місяця, регіон, який, як вважають, містить водяний лід. Марсохід Pragyan провів хімічний аналіз місячної поверхні, підтвердивши наявність сірки та виявивши інші елементи. Марсохід також виявив сейсмічну активність, надаючи цінну інформацію про склад Місяця та геологічну активність.

З іншого боку, посадковий модуль Vikram успішно провів експеримент зі стрибком, продемонструвавши його потенціал для повернення зразків з Місяця в майбутніх місіях. Дані, зібрані місією, не тільки розширили наше розуміння Місяця, але й проклали шлях для майбутніх місячних і міжпланетних місій.

Хоча доля Вікрама і Праг’яна на Місяці залишається невизначеною, їхній внесок у дослідження Місяця незаперечний. Після виконання своєї місії вони назавжди залишаться на поверхні Місяця, слугуючи свідченням зусиль Індії в дослідженні космосу.

Визначення:

– Isro: Індійська організація космічних досліджень

– Чандраян-3: місячна місія Ісро

– Посадковий модуль Vikram: компонент посадкового модуля Chandrayaan-3

– Марсохід Pragyan: компонент марсохода Chandrayaan-3

джерела:

– India Today: [джерело]

– Isro: [джерело]