Нове відкриття: розкриваємо таємниці висадки на Місяць

Коли 3 серпня посадковий модуль Vikram Chandrayaan-23 торкнувся поверхні Місяця, сталася визначна подія. Коли він опустився й увійшов у контакт із місячним ґрунтом, значна кількість місячного матеріалу була викинута в космос, що призвело до вражаючого явища, відомого як «гало викиду».

Вчені з Індійської організації космічних досліджень (ISRO) підрахували, що приблизно 2.06 тонни місячного епіреголіту, який відноситься до верхньої поверхні місячного ґрунту або реголіту, було викинуто з місця посадки на площу 108.4 м². Це захоплююче відкриття, задокументоване в журналі Індійського товариства дистанційного зондування, пропонує цінну інформацію про поведінку місячних матеріалів під час посадки та прокладає шлях для подальших досліджень місячної геології.

Щоб дослідити це явище, вчені звернулися до камери високої роздільної здатності Orbiter (OHRC) на борту орбітального корабля Chandrayaan-2. Порівнюючи детальні панхроматичні зображення, зроблені до та після приземлення Вікрама, вони змогли охарактеризувати зачаровуючий «ореол викиду». Ця неправильна яскрава пляма оточувала посадковий модуль, розкриваючи захоплюючу динаміку посадки на Місяць.

Отримані дані проливають світло на сили та механізми, що діють під час процесу приземлення, надаючи вченим глибше розуміння впливу місячних посадкових апаратів на поверхню Місяця. Крім того, вчені оцінили кількість викинутого місячного епіреголіту, використовуючи емпіричні співвідношення, доповнивши наші знання про кількість і поведінку місячних матеріалів у таких подіях.

Це нове відкриття знаменує собою важливу віху в дослідженні Місяця, пропонуючи новий погляд на взаємодію між космічним кораблем і поверхнею Місяця. Це відкриває захоплюючі шляхи для майбутніх досліджень, сприяючи нашому розумінню геології Місяця та прокладаючи шлях для більш просунутих місячних місій.

Що таке «ореол викиду»?

«Гало викиду» означає аномальну яскраву область, яка утворюється навколо місячного посадкового модуля після зіткнення з поверхнею Місяця, викликаного викидом місячного матеріалу.

Що таке місячний епіреголіт?

Місячний епіреголіт відноситься до верхнього шару ґрунту або реголіту, знайденого на поверхні Місяця.

Як вивчався «ореол викиду»?

Вчені використали камеру високої роздільної здатності Orbiter (OHRC) на борту орбітального апарату Chandrayaan-2, щоб отримати зображення високої роздільної здатності до та після приземлення, що дозволило детально проаналізувати «ореол викиду».

Як це відкриття вплинуло на дослідження Місяця?

Це відкриття дає цінну інформацію про поведінку місячних матеріалів під час посадки та покращує наше розуміння сил і динаміки, що використовуються. Це відкриває нові шляхи для досліджень і прогресу в місячній геології та плануванні місій.