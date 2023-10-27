Нове дослідження розкриває цікаві висновки про висадку Чандраян-3 на Місяць

Недавнє дослідження, проведене вченими з Індійської організації космічних досліджень (ISRO), виявило захоплюючі подробиці про історичну посадку на Місяць посадкового модуля Чандраян-3, Вікрам. Дослідження під назвою «Характеристика ореолу викиду на місячній поверхні навколо посадкового модуля Chandrayaan-3 Vikram за допомогою зображень OHRC» було опубліковано в журналі Індійського товариства дистанційного зондування.

Згідно з дослідженням, коли Vikram торкнувся поверхні Місяця 23 серпня 2023 року, він створив дивовижне явище, відоме як «гало викиду». Цей ореол викиду утворився, коли посадковий модуль підняв місячний пил і утворив навколо себе яскраву пляму під час спуску та приземлення.

Використовуючи панхроматичні зображення високої роздільної здатності з камери високої роздільної здатності (OHRC) орбітального корабля Chandrayaan-2, вчені порівняли зображення, зроблені до та після приземлення. Вони охарактеризували ореол викиду як неправильну яскраву пляму, що оточує посадковий модуль.

За оцінками дослідження, приблизно 2.06 тонни місячного епіреголіту (матеріалу поверхні) було викинуто та переміщено на площу 108.4 м² навколо місця посадки. Це значне зміщення місячного матеріалу дає цінну інформацію про геологічні процеси та склад поверхні Місяця.

Успішна м’яка посадка Чандраян-3 на поверхню Місяця стала історичним досягненням для Індії, зробивши її четвертою країною, яка посадила космічний корабель на Місяць, і першою, яка приземлилася в полярному регіоні. З моменту посадки посадковий модуль Vikram і Pragyan Rover провели різні вимірювання на місці, підтвердивши наявність сірки в регіоні та виявивши незначні елементи.

Незважаючи на перехід в режим сну після одного місячного дня, спроби розбудити посадковий модуль і марсохід поки що були безуспішними. Однак дані та висновки, зібрані протягом періоду їх експлуатації, продовжують надавати цінну інформацію про нашого найближчого небесного сусіда.

Питання та відповіді:

З: Що таке ореол викиду?

Відповідь: Гало викиду — це явище, яке виникає під час посадки на Місяць, коли місячний пил піднімається, утворюючи яскраву пляму навколо місця посадки.

З: Скільки місячного матеріалу було викинуто під час посадки Чандраян-3?

Відповідь: За оцінками дослідження, приблизно 2.06 тонни матеріалу з поверхні Місяця було викинуто та переміщено на площу 108.4 м² навколо місця посадки.

З: Які вимірювання проводили Вікрам і Прагян Ровер?

В: Деякі з проведених вимірювань включають підтвердження присутності сірки в регіоні та виявлення присутності незначних елементів на поверхні Місяця.

джерела:

– Журнал Індійського товариства дистанційного зондування: [URL]

– ISRO: [URL]