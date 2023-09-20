Індійська організація космічних досліджень чекає світанку для зв'язку з Chandrayaan-3

Індійська організація космічних досліджень (Isro) з нетерпінням очікує сходу сонця над південним полюсом Місяця, оскільки це дозволить їм встановити зв'язок із посадковим модулем Vikram і марсоходом Pragyan їхньої місії Chandrayaan-3. Місячний дует був у режимі сну протягом останніх 15 днів через місячну ніч, але з приходом сонячного світла в точку Шів Шакті очікується, що умови їх роботи покращаться.

Офіційні особи Isro заявили, що вони сподіваються відновити зв'язок із посадковим модулем і марсоходом тепер, коли на місці приземлення відбувся схід сонця. Це вирішальний момент для місії, оскільки тепло, що виділяється сонцем, необхідне для роботи як посадкового модуля, так і марсохода.

Місія Chandrayaan-3 стартувала 14 липня 2023 року і вже досягла значних успіхів. Завдяки цьому Індія стала четвертою країною, яка успішно висадилася на Місяць, і першою, яка зробила це поблизу південного полюса Місяця. Основна мета місії — дослідити цей науково інтригуючий регіон, який, як вважають, містить значну кількість замерзлої води.

Посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan проводили різні експерименти з моменту приземлення 23 серпня. Вони виміряли густину електронів в іоносфері Місяця та заміряли температуру поверхні Місяця. Марсохід навіть зробив перше зображення посадкового модуля на поверхні Місяця.

Однак місячна ніч призупинила роботу, оскільки батареї транспортних засобів, які працюють від сонячних батарей, були недостатньо потужними, щоб забезпечити роботу їхніх систем без сонячного світла. Isro сподівається, що з настанням сонця місія зможе відновити своє новаторське дослідження, якщо електроніка пережила холодну ніч.

Якщо Ісро успішно відновить зв’язок з Вікрамом і Праг’яном, це буде видатним досягненням, яке продемонструє їх стійкість і технологічну майстерність у сфері дослідження космосу. Схід сонця в точці Шив Шакті може позначити початок нової глави в дослідженні Місяця.

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