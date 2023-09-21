Посадковий апарат Vikram і марсохід Pragyan чекають на світанок, щоб відновити зв’язок

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) готова зробити ще одну спробу встановити зв'язок із посадковим модулем Vikram і марсоходом Pragyan своєї місії Chandrayaan-3, коли сонце зійде над південним полюсом Місяця 21 вересня.

З моменту посадки на південний полюс Місяця 23 серпня посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan проводили різні експерименти, включаючи вимірювання густини електронів в іоносфері Місяця та вимірювання температури місячної поверхні. Марсохід Pragyan навіть зробив перше зображення посадкового модуля Vikram на поверхні Місяця.

Однак після приблизно двох тижнів бездіяльності в точці Шив Шакті на Місяці, витримуючи низькі температури до -200 градусів за Цельсієм, дует, сподіваємося, відновить свою функціональність із приходом сонячного світла.

Починаючи з 2 вересня, батареї посадкового модуля та марсохода були поетапно переведені в режим сну, а сонячні панелі були орієнтовані на отримання світла на світанку. Схід сонця на місці посадки Chandrayaan-3 забезпечить необхідне тепло для роботи посадкового модуля та марсохода. Зараз ISRO чекає, поки батареї зарядяться.

Коли посадковий модуль і марсохід знову ввімкнуться, вони почнуть виконувати команди, які надійшли в їхні системи. Марсохід відновить дослідження місячної поверхні, а обладнання на борту посадкового модуля продовжить збирати дані. Голова ISRO С. Соманат висловив надію, що обладнання повернеться до життя 22 вересня.

Успішне відновлення зв’язку з посадковим апаратом Vikram і марсоходом Pragyan було б значним досягненням для Індії, що зробило б її четвертою країною після США, Китаю та Росії, яка успішно здійснила посадку на поверхню Місяця, і першою, яка висадилася на поверхні Місяця. південний полюс Місяця.

джерела:

– Індія сьогодні

– Hindustan Times