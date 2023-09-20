Chandrayaan-3: очікування та потенційні висновки від Вікрама Ландера та Pragyan Rover

Поки Індійська організація космічних досліджень (ISRO) чекає пробудження посадкового модуля Vikram і марсохода Pragyan Чандраян-3, очікуються ключові висновки, коли вони почнуть вивчати зібрані дані. Ці знахідки можуть надати цінні знання про місячний ґрунт, які можуть принести користь майбутнім місіям на Місяць, включно з дослідженнями людини.

Посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan були переведені ISRO в сплячий режим і, як очікується, прокинуться 22 вересня. Голова ISRO Сомнатх зазначив, що остаточні оцінки поведінки систем можна буде зробити лише після їхнього пробудження. Незважаючи на те, що було зібрано значну кількість даних, аналіз та інтерпретація результатів може зайняти кілька місяців або навіть пару років.

Аніл Бхарадвадж, директор лабораторії фізичних досліджень (PRL), заявив, що наразі увага зосереджена на вивченні різних параметрів, таких як характеристики поверхні, температура, елементний склад, сейсмічна активність і умови верхнього шару ґрунту. Спостереження, зроблені інструментами, можуть дати нові знання про місячний верхній шар ґрунту. Траєкторії руху марсохода, видимі на зображеннях, зроблених приладами, вказують на пухкий ґрунт з канавками глибиною близько сантиметра та ногами посадкового модуля, що занурюються в поверхню. У міру просування місії глибше в місячний грунт очікується, що він стане більш компактним.

Chandrayaan-3, третя місячна місія ISRO, була запущена 14 липня з космічного центру Сатіша Дхавана в Шріхарікоті. Місія спрямована на розробку та демонстрацію нових технологій, необхідних для міжпланетних місій. Місцевий посадковий модуль (LM), руховий модуль (PM) і марсохід оснащені передовими інструментами для збору даних про поверхню Місяця та навколишнє середовище.

Загалом дані, зібрані Вікрамом і Праг’яном, можуть сприяти науковому прогресу та відкрити двері для подальших досліджень не лише Місяця, але й для майбутніх космічних місій людини.

джерела:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Лабораторія фізичних досліджень – www.prl.res.in