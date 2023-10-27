Дослідження місячних полярних регіонів: місія Чандраян-4

У той час як Індія продовжує свою вражаючу серію успішних космічних місій, Індійська організація космічних досліджень (Isro) і Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) звернули увагу на наступне велике дослідження Місяця. Спираючись на досягнення Chandrayaan-3, майбутня Місія полярного дослідження Місяця (Lupex), також відома як Chandrayaan-4, готова до запуску з новими цілями, збільшеною тривалістю та вдосконаленими науковими інструментами.

Основна мета місії Chandrayaan-4 — дослідити Південний полюс Місяця та дослідити наявність і якість води в цьому регіоні. На відміну від свого попередника, Chandrayaan-3, який не мав орбітального апарату і мав на собі корисне навантаження SHAPE для вивчення спектрально-поляриметричних ознак Землі, Chandrayaan-4 матиме важкий марсохід, який перетинатиме місячну поверхню. Ця місія має на меті визначити кількість води, яка може бути локально отримана з Місяця, що потенційно забезпечить стійку людську діяльність у майбутньому.

Примітно, що проект Lupex являє собою глобальну співпрацю. Хоча Isro керував місією Chandrayaan-3 самостійно, цього разу він розширив співпрацю. Японська JAXA надає місяцехід і пускову установку, а Isro відповідає за посадковий модуль. Крім того, марсохід буде оснащений приладами спостереження NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Ця співпраця спрямована на збір життєво важливих даних про наявність води, кисню та інших необхідних ресурсів, необхідних для розрахунку матеріально-технічного забезпечення майбутніх місячних місій.

Місія Chandrayaan-4 відповідає зростаючому світовому інтересу до дослідження Місяця та потенційного існування води в полярних областях Місяця. Вода, якщо її знайдуть у цих районах, може послужити цінним джерелом енергії для майбутніх зусиль людини на Місяці. Запуск проекту запланований на 2025 рік, а команда планує висадитися в південному полярному регіоні Місяця, який, як вважають, має високий потенціал води. Тим не менш, визначення відповідного місця для посадки з достатнім освітленням і умовами комунікації становить серйозну проблему.

Завдяки різноманітній міжнародній співпраці та зосередженню на розкритті таємниць місячних полярних регіонів місія Chandrayaan-4 має великі перспективи для покращення нашого розуміння Місяця та прокладання шляху для майбутніх досліджень Місяця.

Часті питання (FAQ)

Що таке місія Chandrayaan-4?

Місія Chandrayaan-4, також відома як Lupex, є майбутнім проектом дослідження Місяця, який очолює Індійська організація космічних досліджень (Isro) у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA). Його головна мета — дослідити наявність і кількість води в районі південного полюса Місяця.

Чим Чандраян-4 відрізняється від Чандраян-3?

Chandrayaan-4 представляє значний прогрес у порівнянні з Chandrayaan-3. На відміну від свого попередника, Chandrayaan-4 включатиме орбітальний апарат і важкий марсохід для проходження поверхні Місяця. Основна увага місії зосереджена на тому, щоб визначити, скільки води майбутнім колоністам, можливо, знадобиться принести із Землі та скільки можна отримати локально з Місяця.

Яке значення води на Місяці?

Наявність води на Місяці має величезне значення для майбутньої діяльності людини в космосі. Якщо воду можна виявити в полярних регіонах Місяця, вона потенційно може служити життєво важливим ресурсом для підтримки життя, забезпечення питною водою і навіть діяти як джерело енергії.

Які організації беруть участь у проекті Lupex?

Проект Lupex є спільним зусиллям Isro, JAXA, NASA та Європейського космічного агентства (ESA). Isro і JAXA відповідають за посадковий модуль і місяцехід, тоді як NASA і ESA надають прилади спостереження для підвищення наукового потенціалу місії.

Коли планується запуск місії Chandrayaan-4?

Запуск місії Chandrayaan-4 наразі заплановано на 2025 рік. Команда планує здійснити посадку в південному полярному регіоні Місяця, де велика ймовірність наявності води. Однак знайти ідеальне місце для посадки з оптимальними умовами освітлення та комунікації становить серйозну проблему.