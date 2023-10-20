Нові докази кидають виклик традиційним гендерним ролям мисливців-збирачів

Нещодавнє дослідження, проведене професором антропології Сарою Лейсі з Делаверського університету, ставить під сумнів давнє переконання, що в доісторичні часи чоловіки були мисливцями, а жінки — збиральницями. Лейсі та її колега Кара Окобок з Університету Нотр-Дам проаналізували археологічні дані та літературу епохи палеоліту та не знайшли підтримки уявлення про те, що ролі призначалися окремо для кожної статі. Вони також виявили, що жінки фізично здатні полювати і що існують приклади рівності обох статей у стародавніх інструментах, дієті, мистецтві, похованнях і анатомії.

Дослідження Лейсі та Окобока прямо суперечать теорії «людини-мисливця», яку вперше популяризували в 1968 році антропологи Річард Б. Лі та Ірвен ДеВор. Теорія припускає, що полювання відігравало вирішальну роль в еволюції людини і що всі мисливці були чоловіками. Лейсі пояснює широке визнання цієї теорії гендерними упередженнями та сподівається, що її висновки стануть основним підходом для майбутніх досліджень.

Дослідницька група також досліджувала анатомічні та фізіологічні відмінності між чоловіками та жінками, щоб визначити, чи заважають ці фактори жінкам полювати. Вони виявили, що в той час як чоловіки мали перевагу в діяльності, яка вимагає швидкості та сили, жінки мали перевагу в діяльності, яка потребувала витривалості. Обидва види діяльності були важливими для полювання в стародавні часи. Команда також підкреслила роль естрогену, який є більш помітним у жінок, у наданні цієї переваги.

Це нове дослідження кидає виклик давнім уявленням про гендерні ролі в доісторичних суспільствах і підкреслює необхідність подальшого вивчення життя ранніх людей, особливо жінок. Лейсі вважає, що ідея гнучкості та спільної праці в невеликих громадах повинна бути основним припущенням при вивченні доісторичних суспільств.

джерела:

– Scientific American

– американський антрополог

– Делаверський університет

– Університет Нотр-Дам

– «Людина-мисливець» Річарда Б. Лі та Ірвена ДеВора