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Фізики звужують пошук магнітних монополів за допомогою даних Великого адронного колайдера

ByМамфо Брешіа

Вересень 19, 2023
Фізики звужують пошук магнітних монополів за допомогою даних Великого адронного колайдера

Фізики давно підозрюють існування магнітних монополів – частинок, які мають північний або південний полюс без відповідника. Хоча ці невловимі монополі ще належить знайти, нові дані з Великого адронного колайдера (LHC) дозволили дослідникам звузити можливий енергетичний простір, де можуть перебувати магнітні монополі.

Поняття магнітних монополів спочатку було запропоновано фізиком Полем Діраком. Він припустив, що наявність магнітних монополів узгоджується з квантовою механікою і може пояснити певні незрозумілі особливості заряду. Згідно з теорією Дірака, найменший можливий магнітний заряд для одного монополя в 68.5 разів перевищує заряд електрона, а більші монополі є кратними цьому.

У 1970-х роках пошуки магнітних монополів набрали обертів, оскільки вони стали ключовим випробуванням для теорій, спрямованих на об’єднання загальної теорії відносності та квантової механіки. Хоча повідомлення про відкриття магнітних монополів час від часу з’являлися, вони часто були відкликані або сповіщалися про помилки.

Колаборація ATLAS у CERN, використовуючи дані з LHC, визначила два можливі механізми, за допомогою яких високоенергетичні зіткнення між протонами можуть створювати магнітні монополі з масою до 4 ТеВ. Обидва механізми включають вивільнення віртуальних фотонів протонами. В одному сценарії віртуальний фотон створює магнітний монополь самостійно, а в іншому два фотони взаємодіють, створюючи монополь. Будь-який із цих сценаріїв відновить порушену електромагнітну подвійну симетрію в рівняннях Максвелла.

ATLAS шукає докази магнітних монополів, шукаючи відкладення заряду на своєму детекторі. Оскільки монополь несе заряд, набагато більший, ніж заряд електрона, його відкладення мають відрізнятися від інших субатомних частинок.

Хоча ATLAS ще не знайшов прямих доказів магнітних монополів, їхній аналіз даних LHC за 2015-2018 роки дозволив їм звузити можливу масу та швидкість виробництва для найменших монополів у три рази.

Хоча це може здатися нескінченним квестом, спільнота фізиків вірить у важливість пошуку магнітних монополів. Їх відкриття не тільки підтвердило б теорії, що передбачають їх існування, але й маси цих монополів могли б також розрізнити конкуруючі теорії.

Дослідницька стаття, в якій обговорюються ці висновки, була представлена ​​в Journal of High Energy Physics і доступна як препринт на ArXiv.org.

джерела:
– Phys.org
– CERN (співпраця ATLAS)
– Journal of High Energy Physics (препринт)

By Мамфо Брешіа

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