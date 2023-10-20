Експеримент NA64 відкриває прорив у пошуках темної матерії

Експеримент NA64 у CERN робить значні успіхи в пошуках темної матерії, особливо в рамках теплових моделей темної матерії, що включають частинки суб-ГеВ. У недавній публікації в APS Physical Review Letters експеримент виявив новаторське відкриття: виявлення взаємодії, опосередкованої невловимим темним фотоном A0.

Темна матерія, невидима сутність, яка становить значну частину маси Всесвіту, залишається загадковою загадкою в галузі науки. Теплові моделі темної матерії, особливо ті, що включають частинки суб-ГеВ, стали переконливими кандидатами в пошуках розгадки цієї загадки.

Згідно з цими моделями, темна і звичайна матерія колись перебували в тепловій рівновазі, взаємно нейтралізуючись з еквівалентними швидкостями. Однак у міру того, як Всесвіт розширювався і охолоджувався, ця рівновага порушувалася, залишаючи за собою залишки щільності темної матерії. Щоб краще зрозуміти цю ситуацію, потрібна нова форма взаємодії, яка з’єднує темну матерію та частинки стандартної моделі.

В основі цієї взаємодії лежить темний фотон A0, який служить посередником між темною матерією χ і звичайною матерією. Взаємодія залежить від кінетичного члена змішування (ϵ/2)F0μνFμν, де Fμν і F0μν представляють тензори напруги полів фотонів і темних фотонів, а ϵ представляє силу змішування.

Темний фотон A0, пов’язаний зі спонтанно розірваною калібрувальною групою UD(1), має темнову силу зв’язку eD. Цей зв'язок виражається як Lint = -eDA0μJμD, де JD представляє струм темної матерії. Крім того, член змішування породжує взаємодію Lint = ϵeA0μJμem між A0 та електромагнітним струмом Jμem, де e являє собою електромагнітний зв’язок.

Розуміння цих складних зв’язків має вирішальне значення, оскільки вони формують основу для розгадки таємниць темної матерії та її взаємодії зі стандартною моделлю фізики елементарних частинок.

Щоб орієнтуватися в тонкощах термічної скалярної та ферміонної моделей темної матерії, дослідники повинні ретельно вивчати простір параметрів. Це передбачає дослідження передбачуваного існування частинок χ суб-ГеВ, які можуть приймати різні форми: скалярні, майоранівські або псевдодіраківські частинки, усі пов’язані з темним фотоном A0.

Визначення значень параметрів, які визначають поперечний переріз анігіляції, щільність реліктової темної матерії та силу темнового зв’язку αD, є важливим у цьому дослідженні. Ці параметри дають зрозуміти взаємодію між змішуванням ϵ темного фотона та зв’язком αD, проливаючи світло на природу темної матерії.

Експеримент NA64 у CERN є передовим у пошуках темної матерії з потужністю до ҐеВ. За допомогою зіткнень між електронами з енергією 100 ГеВ і активною мішенню цей експеримент має на меті розкрити секрети темної матерії на рівні суб-ГеВ. Експериментальна установка включає сцинтиляторні лічильники, магнітний спектрометр, калориметри та різні детектори, призначені для ідентифікації та характеристики частинок.

Магнітний спектрометр є ключовим компонентом, який дозволяє точно реконструювати імпульс вхідного електрона з вражаючою точністю до 1%. У поєднанні з такими детекторами, як Micromegas і трубчастими камерами, експеримент забезпечує повне розуміння взаємодії частинок.

Однак пошуки темної матерії на рівні субГеВ супроводжуються проблемами, особливо у роботі з фоновими сигналами, які можуть затьмарити бажані відкриття. Ці фонові джерела включають втрати димюонів, розпади μ, π, K з помилками, вихід нейтралів і пробивання нейтральних адронів. Дослідники використовують інноваційні методи пом’якшення цих фонових сигналів, використовуючи критерії відбору, що підтримуються моделюванням і аналізом даних, щоб ідентифікувати та відхиляти небажані сигнали.

Статистичний аналіз відіграє життєво важливу роль у пошуках розуміння темної матерії. За допомогою передових методів дослідники визначили верхні межі сили змішування ϵ, відкривши цінні висновки. Результати експерименту NA64 встановили межі виключення рівня довіри 90% для ϵ, розкриваючи складний зв’язок між ϵ та масою A0. Ці результати можуть змінити наше розуміння темної матерії, відкриваючи нові шляхи для досліджень.

Наслідки результатів експерименту NA64 виходять за межі лабораторії, накладаючи обмеження на теплові моделі темної матерії. Площини параметрів для частинок темної матерії з низькою масою (y; mχ) і (αD; mχ) дають зрозуміти, з якими проблемами стикаються певні сценарії темної матерії, і спонукають до подальших досліджень.

З кожним проривом ми наближаємось до розгадки таємниці темної матерії та глибшого розуміння Всесвіту.

джерело:

– Андрєєв, Ю.М. та ін. (2023) «Пошук світлої темної матерії з NA64 у CERN», Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.