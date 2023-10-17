Розуміння теорії складання: вивчення взаємодії між еволюцією та фізикою

Еволюцію та фізику часто розглядають як дві різні галузі, але останні статті, опубліковані в престижних журналах, намагаються поєднати ці дисципліни. Однак одна з цих статей, зокрема, була піддана критиці за погане написання та неправильне уявлення про зв’язок між еволюцією та фізикою.

Погано написана стаття представляє теорію зборки, яка пропонує розуміння природних умов, які уможливлюють комбінаторну хімію та генерацію складних молекул. Однак автори, які є хіміками, помилково стверджують, що фізика і біологія несумісні. Насправді еволюція цілком сумісна з фізикою, і це було визнано вже давно.

Теорія монтажу представляє структуру, спрямовану на перевизначення поняття «об’єкт» у зв’язку із законами фізики. Теорія припускає, що об’єкти можуть включати фізичні сутності, такі як атоми, а також нефізичні поняття, такі як людські мови та меми. Однак у документі не вдається адекватно пояснити цю теорію, що викликає плутанину та заважає розумінню.

Щоб краще зрозуміти теорію складання, це допоможе подумати про це з точки зору хімії. Уявіть, що ви зібрали суміш простих хімічних речовин і спостерігали за реакцією. Зазвичай результатом буде комбінація полімерів, кожен зібраний із випадкового розташування простих хімікатів. Однак насправді ми часто спостерігаємо обмежену кількість комбінацій із високим ступенем переваги. Це подібно до того, як еволюція відбирає обмежену кількість функціональних білків із величезної потенційної популяції.

Теорія складання передбачає, що будь-яку популяцію молекул можна розглядати як результат мінімальної кількості кроків, необхідних для складання, разом із кількістю присутніх копій. Це визнає, що на кінцеву популяцію впливає історія та випадковість ранніх етапів складання. Ця теорія корисна для кількісного розрізнення між випадково зібраними полімерами та полімерами, утвореними з кількох копій одного мономеру.

Хоча теорія зборки має потенційні застосування, важливо визнати її обмеження та уникати неправильного уявлення про зв’язок між еволюцією та фізикою. Еволюція залишається узгодженою із законами фізики та може бути зрозуміла в існуючих рамках.

джерела:

– Стаття першоджерела Андрія Онуфрієнка