Індійський космічний корабель Aditya L1 обладнаний для боротьби з сонячними спалахами та CME

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) нещодавно опублікувало кадри свого космічного корабля Parker Solar Probe, який проходить через потужну хмару викиду корональної маси (CME). Цей CME є сильним витісненням із сонячної корони, яке потенційно може пошкодити супутники та космічні кораблі. Оскільки індійський космічний корабель Aditya L1, як очікується, досягне пункту призначення через чотири місяці, виникають занепокоєння щодо потенційного впливу CME на місію.

Незважаючи на ці побоювання, космічний корабель Aditya L1 має дві переваги, які можуть допомогти йому протистояти таким інцидентам. По-перше, він знаходиться на значній відстані від Сонця, на відміну від сонячного зонда NASA Parker, який наближається до Сонця на відстань 6.9 мільйонів кілометрів. Aditya L1, з іншого боку, знаходиться приблизно в 1.5 мільйонах кілометрів від Землі. Ця просторова різниця могла б забезпечити вищий рівень захисту.

Крім того, космічний корабель Aditya L1 оснащений спеціальними сплавами та речовинами, призначеними для захисту від небезпек, пов’язаних із космосом, таких як екстремальна радіація та хмари CME. Ця функція гарантує, що космічний корабель добре підготовлений до будь-яких потенційних ризиків, пов’язаних із його близькістю до Сонця.

Aditya L-1 є першою індійською сонячною місією, яка нещодавно завершила свій четвертий маневр із Землею 15 вересня. Співпраця між Індійською організацією космічних досліджень (ISRO) та шістьма іншими національними інститутами спрямована на вивчення фотосфери, хромосфери та корони Сонця. використання передових детекторів електромагнітних часток і магнітного поля.

Завдяки надійній конструкції та засобам захисту космічний корабель Aditya L1 має хороші можливості для того, щоб зробити значний внесок у наше розуміння Сонця та його поведінки. Ця місія є вирішальним кроком для індійської програми дослідження космосу, демонструючи технологічну майстерність країни та відданість науковим дослідженням.

джерела:

- вихідна стаття