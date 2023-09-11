Захоплюючий світ верблюжих павуків: розкриття їхніх еволюційних секретів

Верблюжі павуки, яких часто називають «занедбаними павукоподібними братами» або «вітряними скорпіонами», насправді не є павуками, а різновидом рудого скорпіона. Ці дивовижні істоти захопили вчених і ентузіастів своєю агресією, винятковою швидкістю бігу та здатністю процвітати в посушливих умовах. Незважаючи на їх сумну популярність, відсутність повного розуміння їхньої еволюційної історії залишила багато питань без відповіді.

Проте революційне дослідження під назвою «Більше не ігнорують: філогеномічна розв’язка зв’язків вищого рівня у Solifugae» пролило світло на таємниці навколо верблюжих павуків. Це дослідження під керівництвом професора Прашанта Шарми з Університету Вісконсін-Медісон і доктора Ефрата Гевіша-Регева з Єврейського університету в Єрусалимі знаменує важливу віху в нашому розумінні цих загадкових павукоподібних.

Використовуючи передові технології секвенування та унікальний генетичний набір даних, дослідження подолало попередні проблеми у розрізненні та вивченні верблюжих павуків. Дослідники змогли побудувати перше в історії комплексне молекулярне дерево або філогенію верблюжих павуків. Цей прорив не тільки перекласифікує цих істот на дві нові групи, але й підкреслює важливість сучасних геномних методів у розгадуванні таємниць невловимих організмів.

Одним із головних висновків дослідження є існування двох основних груп верблюжих павуків в Америці, які походять від більшої групи, яка еволюціонувала в тропічних регіонах. Дослідження також показало, що верблюжі павуки почали свою еволюційну подорож приблизно 250-300 мільйонів років тому в пермський період. Розпад континентів і велика подія вимирання приблизно 66 мільйонів років тому зіграли значну роль у формуванні еволюції цих захоплюючих істот.

Доктор Гевіш-Регев висловила своє захоплення відкриттями, заявивши, що їхня робота вивела верблюжих павуків із тіні на світло філогеномічного аналізу. Нещодавно запропоновані підряди створюють міцну основу для майбутніх досліджень у цій галузі та ще більше підвищують нашу цінність біорізноманіття нашої планети.

Загалом, це новаторське дослідження розкрило секрети еволюції верблюжих павуків, проливши світло на їхню історію та взаємовідносини. Використання передових геномних методів відкриває шлях для подальших досліджень цих інтригуючих істот, що зрештою поглиблює наше розуміння біорізноманіття та еволюційної науки.

джерела:

– Проф. Прашант Шарма, Університет Вісконсіна-Медісон

– д-р Ефрат Гавіш-Регев, Єврейський університет Єрусалиму