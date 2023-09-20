Ірландія може побачити приголомшливе північне сяйво

Ірландські любителі зірок можуть мати можливість спостерігати дивовижне північне сяйво 23 вересня. Вересневе рівнодення може викликати вражаючу демонстрацію полярного сяйва, особливо вздовж сільського узбережжя на півночі Ірландії. Також існує ймовірність, що вогні можна буде побачити в інших областях, включаючи Мейо, Ешборн і Дублін, залежно від погодних умов. Північне сяйво демонструє сліпучі відтінки зеленого, рожевого та червоного, що є результатом взаємодії частинок з атмосферою Землі.

Девід Мур, редактор журналу Astronomy Ireland, пояснив, що рівнодення збільшує ймовірність побачити північне сяйво через нахил Землі до сонця. Хоча тихе сонце може усунути будь-які шанси стати свідком цього явища, навіть помірний вибух на сонці під час рівнодення може спровокувати прояв полярного сяйва. Мур припустив, що жителі північного узбережжя Ірландії матимуть кращий огляд, оскільки вони можуть дивитися на Атлантичний океан без будь-яких перешкод від міських вогнів удалині.

Однак Мур попередив, щоб не надто сподіватися на спостереження всього показу, оскільки це сильно залежить від погодних умов. Непередбачувана погода в Ірландії часто призводить до хмарного покриву, який може заважати огляду. Тим не менш, в країні буває ясне небо, і останній прогноз погоди на 23 вересня вказує на можливість ясного неба після періоду дощів. Це дає певну надію для тих, хто спостерігає за зірками в Ірландії, які з нетерпінням чекають сліпучого шоу на нічному небі.

Джерела: Журнал Astronomy Ireland, Met Eireann