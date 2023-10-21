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Advanced Imaging розкриває інформацію про кальдеру Лонг-Веллі в Каліфорнії

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Advanced Imaging розкриває інформацію про кальдеру Лонг-Веллі в Каліфорнії

Вчені Каліфорнійського технологічного інституту застосували передові методи візуалізації, щоб дослідити підвищену сейсмічну активність у калдері Лонг-Веллі в Каліфорнії, сплячому супервулкані. Протягом останніх кількох десятиліть у цьому регіоні в горах Східної Сьєрра-Невади відбувалися землетруси та надихання ґрунту, причому під час цих епізодів ґрунт піднімався приблизно на півдюйма щорічно.

На чолі з професором Чжунвен Чжаном дослідницька група створила високодетальні підземні зображення кальдери Лонг-Веллі, яка проникає в земну кору на глибину до 10 кілометрів. Їхні висновки були опубліковані в журналі Science Advances 18 жовтня. Зображення показують, що магматична камера вулкана покрита затверділою кришкою з кристалізованої породи, утвореної в результаті охолодження та затвердіння рідкої магми.

Щоб створити ці підземні зображення, вчені використовували техніку, яка передбачає вимірювання сейсмічних хвиль від землетрусів. Вони використовували волоконно-оптичні кабелі, подібні до тих, що використовуються для інтернет-сервісів, для проведення сейсмічних вимірювань за допомогою методу, який називається розподіленим акустичним зондуванням (DAS). 100-кілометровий кабель, який вони використовували для зображення кальдери Лонг-Веллі, був еквівалентний відрізку з 10,000 XNUMX однокомпонентних сейсмометрів.

Протягом 18 місяців команда зафіксувала понад 2,000 сейсмічних подій, більшість із яких були надто малими, щоб їх відчули люди. Це дослідження є першим випадком, коли такі глибокі зображення з високою роздільною здатністю були створені за допомогою DAS. Попередні дослідження з використанням локальної томографії були зосереджені лише на мілководному підповерхневому середовищі на глибині близько 5 кілометрів або охоплювали більшу територію з меншою роздільною здатністю.

«Хоча ми не віримо, що регіон готується до нового супервулканічного виверження, процес охолодження може вивільнити достатньо газу та рідини, щоб викликати землетруси та невеликі виверження», — пояснює професор Жан. Наприклад, у травні 1980 року кальдера Лонг-Веллі зазнала чотирьох землетрусів силою 6 балів.

Майбутні плани команди передбачають використання 200-кілометрового кабелю для ще глибшого проникнення в земну кору, досягаючи глибини приблизно від 15 до 20 кілометрів. Це дозволить продовжити дослідження магматичної камери кальдери, яку часто називають її «серцем, що б’ється». Використання технології DAS у цьому дослідженні підкреслює її потенціал для покращення нашого розуміння динаміки земної кори в інших регіонах.

джерела:
– Scitech Daily
– Досягнення науки

By Габріель Бота

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