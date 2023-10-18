Вибухова активність магнетарного SGR J1830–0645, спостережена за допомогою AstroSat

Астрономи використовували індійський космічний корабель AstroSat для спостереження за магнетаром під назвою SGR J1830–0645 під час його нещодавньої вибухової активності. Висновки спостережної кампанії дають більше розуміння поведінки та властивостей цього магнетара.

Магнетари — це нейтронні зірки, які мають неймовірно потужні магнітні поля, більш ніж у квадрильйон разів сильніші за магнітне поле Землі. Ці магнітні поля спричиняють випромінювання високоенергетичного електромагнітного випромінювання під час їх розпаду. Магнетари, як правило, молоді і демонструють сильну часову мінливість у своїй магнітосфері.

SGR J1830–0645 було виявлено 10 жовтня 2020 року космічним кораблем NASA Swift, коли він випромінював м’який короткий гамма-спалах. Його період обертання становить приблизно 10.41 секунди, а вік обертання – 24,000 1830 років. Дипольне магнітне поле SGR J0645–550 має силу близько XNUMX трильйонів Гаусс.

Команда астрономів на чолі з Рахулом Шармою з Науково-дослідного інституту Рамана в Бангалорі, Індія, спостерігала SGR J1830–0645 за допомогою м’якого рентгенівського телескопа (SXT) і пропорційного лічильника рентгенівських променів великої площі (LAXPC) AstroSat. Вони провели часовий і спектральний аналіз, виявивши короткі субсекундні спалахи рентгенівського випромінювання, пульсації 0.9–10 кеВ, зміну профілів імпульсу з енергією, значну зміну частки імпульсу та лінію випромінювання 6.4 кеВ.

Наявність лінії випромінювання свідчить про те, що поблизу нейтронної зірки може бути відносно холодний матеріал, який викликає флуоресценцію заліза. Загалом астрономи спостерігали 67 спалахів із середньою тривалістю 33 мілісекунди. Найяскравіший спалах тривав близько 90 мілісекунд.

Імпульсна частка SGR J1830–0645 показала значну еволюцію зі збільшенням енергії, збільшуючись приблизно до 5 кеВ, а потім різко знижуючись. Така поведінка відрізняється від тієї, що спостерігається в інших магнетарах. Дослідження також виявило, що SGR J1830–0645 має спектральні властивості, типові для більшості магнетарів у діапазоні м’якого рентгенівського випромінювання, що складається з двох теплових компонентів і нетеплового степеневого компонента.

Це дослідження дає цінну інформацію про характеристики магнетара SGR J1830–0645 під час його вибухової активності. Вивчаючи подібні магнетари, астрономи можуть краще зрозуміти механізми їх випромінювання та динаміку їхніх магнітних полів.

Джерело: Rahul Sharma та інші, спостереження AstroSat за магнетаром SGR J1830–0645 під час його першого виявленого рентгенівського спалаху, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079