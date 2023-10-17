Астронавти можуть їздити на розплавленому місячному пилу, щоб подолати виклики

Коли астронавти повернуться на Місяць, вони зіткнуться з численними викликами, включаючи радіацію, коливання температури та небезпечний місячний пил. Щоб вирішити проблему подолання поверхні Місяця, Європейське космічне агентство (ESA) вивчає ідею використання високоенергетичних лазерів для розплавлення пилу та створення твердих поверхонь руху.

Місія «Аполлон-11» зіткнулася з невизначеністю щодо глибини та кількості місячного пилу, що створювало ризик затонути під час посадки. Хоча датчики пилу посадкового модуля запобігли будь-яким випадкам затоплення, пил усе ще створював проблеми для короткочасного дослідження поверхні Місяця. Тому для майбутніх місій вкрай важливо знайти рішення для дрібного пилу, що липне.

Розплавляючи пил на місці, ESA прагне створити загартовані поверхні для водіння, які можуть витримувати суворе місячне середовище. Моделювання НАСА показує, що посадка більших космічних кораблів може підняти значну кількість пилу, потенційно пошкодивши поверхні посадкових модулів. Таким чином, здатність розплавляти пил і формувати тверді поверхні може запобігти цим проблемам.

Програма ESA PAVER (мощення дороги для спікання реголіту на великих площах) досліджує потенціал цього підходу. У контрольованих випробуваннях з використанням імітації місячного реголіту для розплавлення пилу використовувався 12-кіловатний СО2-лазер, у результаті чого утворилася гладка склоподібна поверхня, яка могла служити дорогами, посадочними майданчиками та робочими зонами на Місяці.

Використання високоенергетичних лазерів для розплавлення земного піску для твердих поверхонь руху було запропоновано в 1933 році, але так і не було реалізовано. Однак на Місяці розробка ресурсів на місці є надзвичайно важливою, що робить концепцію більш здійсненною. Замість того, щоб доставляти на Місяць лазер на вуглекислому газі, ESA припускає, що місячне сонячне світло можна сконцентрувати за допомогою компактної лінзи Френеля для досягнення еквівалентного плавлення.

Недавня стаття, в якій докладно описані результати PAVER, підкреслює пряму доступність сонячної енергії та місячного реголіту на Місяці, що робить спікання або плавлення реголіту життєздатним підходом. Зразки, створені під час дослідження, демонстрували різну міцність на стиск у діапазоні від 56.19 до 216.29 МПа із середнім значенням 93.97 МПа.

Це дослідження розширює попередні роботи з використання ресурсів на місці, демонструючи потенціал використання розплавленого місячного реголіту для побудови інфраструктури на Місяці. З подальшим розвитком водіння на розплавленому місячному пилу може стати реальністю, забезпечуючи надійний і довговічний транспорт для майбутніх дослідників Місяця.

джерела:

– Nature Scientific Reports: «Виробництво великих елементів місячного реголіту для мощення на Місяці за допомогою лазерного плавлення» Хуан-Карлос Гінес-Паломарес