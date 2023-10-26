Витік охолоджуючої рідини на Міжнародній космічній станції перервав вихід російських космонавтів у відкритий космос

Міжнародна космічна станція (МКС) зіткнулася з незначною несправністю під час виходу у відкритий космос російських космонавтів Олега Кононенка та Миколи Чуба. Коли вони перевіряли витік на резервному радіаторі в російському лабораторному модулі «Наука», несподівано витік бульбашка теплоносія, що викликало занепокоєння щодо їхньої безпеки. Космонавтам було наказано негайно покинути зону, хоча пізніше було встановлено, що охолоджуюча рідина не контактувала з їхніми костюмами.

Щоб забезпечити безпеку космонавтів і запобігти потраплянню забруднюючих речовин в середовище МКС, дует, що вийшов у відкритий космос, витер свої костюми та інструменти перед тим, як повернутися на станцію. Крім того, космічне агентство запровадило додаткові заходи фільтрації всередині МКС, щоб усунути будь-які залишки охолоджувальної рідини.

Цей інцидент став третім випадком витоку теплоносія з російського обладнання, підключеного до МКС. Попередні витоки спостерігалися в космічному кораблі «Союз» у грудні 2022 року та російському вантажному кораблі «Прогрес 82» у лютому, обидва спочатку пов’язували із зовнішніми впливами. Однак повторення таких інцидентів викликає сумніви щодо цілісності самого обладнання.

Незважаючи на витік теплоносія, NASA стверджує, що роботи на борту МКС тривають у звичайному режимі. Відкладений вихід у відкритий космос буде перенесено, і астронавти NASA все ще планують вийти за межі станції найближчим часом.

Питання та відповіді:

З: Що стало причиною збою під час виходу російських космонавтів у відкритий космос?

Відповідь: З резервного радіатора на лабораторному модулі «Наука» стався витік теплоносія.

З: Чи контактувала охолоджуюча рідина з костюмами космонавтів?

В: Ні, було підтверджено, що охолоджуюча рідина не досягла їхніх костюмів.

Питання: Як була забезпечена безпека космонавтів?

Відповідь: Космонавти витерли свої костюми та інструменти, щоб усунути будь-які сліди охолоджувальної рідини перед повторним входом на МКС.

З: Чи були раніше витоки теплоносія на МКС?

Відповідь: Так, раніше було два інциденти з російським обладнанням, підключеним до МКС.

Питання: чи є якісь занепокоєння щодо цілісності апаратного забезпечення після цих інцидентів?

Відповідь: Повторні витоки охолоджуючої рідини викликають сумніви щодо цілісності обладнання.