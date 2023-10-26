Розкриття секретів розвитку людського ембріона: синтетичні моделі дають розуміння

введення

Процес розвитку людського ембріона є науковим дивом, яке досі оповите таємницею. Незважаючи на значний прогрес у розумінні розвитку ембріонів у тварин, тонкощі розвитку людського ембріона, особливо у вирішальний перший місяць, здебільшого уникали нас. Однак останні досягнення в дослідженні стовбурових клітин відкрили нові можливості для розгадки цієї загадки. Вчені всього світу тепер можуть створювати в лабораторії структури, схожі на ембріони. Ці структури, хоча й не здатні перерости в плід, імітують найраніші стадії розвитку людини. Вивчаючи ці синтетичні моделі, дослідники сподіваються отримати цінну інформацію про викидні, вроджені дефекти та вплив ліків під час вагітності.

Чого досягли вчені?

Ці ембріоноподібні структури, менші за рисове зерно, представляють ключові типи клітин, необхідні для розвитку ембріона, такі як плацента, жовтковий мішок і зовнішня оболонка. Незважаючи на відсутність серця або мозку, що б’ється, ці структури розвиваються до стадії, еквівалентної 14-му дню людського ембріона в утробі матері. На цьому етапі природні ембріони набувають внутрішніх структур, необхідних для розвитку органів тіла. Синтетичні моделі, розроблені ізраїльською командою, виявилися найточнішими на сьогодні. Важливо відзначити, що не було зроблено генетичних модифікацій для створення цих різних типів клітин, використовувалися лише хімічні сигнали.

Як вирощують ембріони в лабораторії?

На відміну від традиційних методів, які покладаються на запліднені яйцеклітини, ізраїльська команда почала з плюрипотентних стовбурових клітин, отриманих із клітин шкіри дорослої людини. Ці універсальні клітини можна запрограмувати на розвиток у різні типи клітин, і вони зазвичай використовуються в біомедичних дослідженнях. Команда перепрограмувала ці клітини в «наївний стан», що відповідає сьомому дню природного розвитку ембріона. Одна група клітин, якій судилося стати ембріоном, залишилася недоторканою. Дві інші групи обробляли спеціальними хімікатами, які активували гени, відповідальні за розвиток необхідних тканин для підтримки ембріона. Через два дні три групи об'єднали. На четвертий день структура, схожа на ембріон, почала формуватися, виявляючи чіткі ділянки, де мали сформуватися ембріон і жовтковий мішок.

Питання і відповіді

1. Чи є ці синтетичні моделі справжніми людськими ембріонами?

Ні, ці синтетичні моделі — це згустки клітин, вирощені в лабораторії, які імітують ранні стадії розвитку людини. Вони не мають здатності розвиватися в плід.

2. Як вивчення цих синтетичних моделей допомагає зрозуміти розвиток ембріона людини?

Вивчаючи ці моделі, вчені можуть отримати уявлення про складні процеси раннього розвитку ембріона, що веде до кращого розуміння викиднів, вроджених дефектів і впливу ліків під час вагітності.

3. Чи існують якісь суперечки навколо використання синтетичних ембріоноподібних структур?

Так, використання цих синтетичних моделей викликає етичні питання щодо їхнього статусу, лікування та можливого неправильного використання. Наукове співтовариство продовжує брати участь у дискусіях навколо цих проблем.

джерела:

https://www.example.com

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