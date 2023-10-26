Прогрес біомедичних досліджень: моделі ембріонів, отримані зі стовбурових клітин

Вчені давно борються з таємницями поділу людських клітин і розвитку ембріона. Тонкощі цих процесів, особливо в критичний перший місяць, роками вислизали від дослідників. Однак останні досягнення в технології стовбурових клітин проклали шлях до прориву. Зараз лабораторії по всьому світу створюють ембріоподібні структури зі стовбурових клітин – груп клітин, які імітують ембріони, але не можуть вирости в плід. Ці структури, створені без потреби в яйцеклітинах або сперматозоїдах, обіцяють глибше розуміння ускладнень вагітності, вроджених вад розвитку та впливу ліків, що приймаються під час вагітності.

Останні ембріоноподібні структури, розроблені ізраїльською командою, демонструють надзвичайну точність у відтворенні ранніх стадій розвитку людини. Ці моделі включають усі ключові типи клітин, необхідні для ембріонального розвитку, включаючи плаценту, жовтковий мішок і зовнішню оболонку. Дозволивши цим структурам розвиватися протягом восьми днів, що еквівалентно 14 дням перебування людського ембріона в утробі матері, дослідники стали свідками формування внутрішніх структур, необхідних для подальшого розвитку органів.

Щоб виростити ці ембріоноподібні структури в лабораторії, дослідники використовували плюрипотентні стовбурові клітини, пластичні клітини з потенціалом трансформації в різні типи клітин. Перепрограмувавши ці клітини до «наївного стану», подібного до сьомого дня природного розвитку ембріона, команда підготувала основу для подальшого росту. Хімічні поштовхи викликали експресію специфічних генів, що призвело до утворення тканини, необхідної для підтримки ембріона. Останній крок включав об’єднання трьох груп клітин для формування ембріоноподібної структури.

Хоча ці моделі є багатообіцяючими, проблеми залишаються. В даний час лише 1% агрегованих клітин успішно самоорганізуються в ембріоноподібну структуру. Підвищення ефективності буде мати вирішальне значення для того, щоб ці моделі стали цінними інструментами в наукових дослідженнях. Культивування цих структур понад 14 днів також представляє обмеження та перешкоди. Тим не менш, дослідники оптимістично налаштовані, що постійний прогрес і удосконалення в цій галузі дадуть суттєве розуміння ембріонального розвитку.

Питання та відповіді:

З: Що таке ембріоподібні структури?

A: Ембріоноподібні структури — це згустки клітин, вирощені в лабораторії, які імітують ранні стадії розвитку людини до формування органів. Їм бракує серця чи мозку, що б’ється.

З: Як створюються ембріоноподібні структури?

A: Ці структури генеруються за допомогою плюрипотентних стовбурових клітин, які перепрограмовані до «наївного стану». Специфічні експресії генів запускаються через хімічні стимули для розвитку необхідних тканин.

З: Що можна дізнатися з цих моделей ембріонів?

Відповідь: Моделі ембріонів пропонують потенціал для дослідження викиднів, вроджених вроджених дефектів і впливу ліків, які приймаються під час вагітності. Вони дають уявлення про формування важливих ембріональних структур.

П: З якими проблемами стикаються ці моделі?

A: Ефективність самоорганізації клітини в ембріоноподібну структуру наразі низька. Крім того, культивування цих структур понад 14 днів створює проблеми, які обмежують їхній потенціал.