Вчені виявили рух атомів заліза у твердому внутрішньому ядрі Землі

Нещодавно вчені зробили новаторське відкриття щодо руху атомів заліза в твердому внутрішньому ядрі Землі. Це нове відкриття проливає світло на складну динаміку ядра нашої планети та дає змогу зрозуміти магнітне поле Землі.

Ядро Землі ділиться на дві частини: рідке зовнішнє ядро ​​та тверде внутрішнє ядро. Тверде внутрішнє ядро, незважаючи на свою назву, не є повністю нерухомим. Деякий час було відомо, що у внутрішньому ядрі є сейсмічна активність, але тепер вчені виявили, що окремі атоми заліза також переміщуються.

Цей рух атомів заліза в твердому внутрішньому ядрі має важливі наслідки для нашого розуміння магнітного поля Землі. Магнітне поле створюється рухом розплавленого заліза у зовнішньому ядрі, а рух атомів заліза у внутрішньому ядрі може впливати на загальну магнітну поведінку планети.

Вивчаючи сейсмічні хвилі, що проходять через Землю, вчені змогли спостерігати тонкі зміни у властивостях внутрішнього ядра. Ці зміни вказують на рух атомів заліза, надаючи докази існування цього раніше невідомого явища.

Розуміння руху атомів заліза в твердому внутрішньому ядрі є значним кроком до розуміння складної динаміки ядра Землі та магнітного поля. Це дослідження доповнює наші знання про внутрішню роботу нашої планети та може сприяти прогресу в таких галузях, як геофізика та геомагнетизм.

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