Компоненти клітин головного мозку походять від стародавніх морів

Недавнє дослідження, проведене експертами Центру геномної регуляції, виявило, що компоненти клітин мозку були присутні в мілководних морях приблизно 800 мільйонів років тому. Завдяки дослідженню плакозоа, крихітних морських тварин, дослідники отримали уявлення про еволюційний шлях нейронів.

Плакозоїди, розміром приблизно з велику піщинку, живуть у теплих мілководдях і виживають, харчуючись водоростями та мікробами. Незважаючи на відсутність органів або окремих частин тіла, плакозоі вважаються однією з п’яти основних ліній тварин, поряд із гребневиками, губками, кнідаріями та двосторонніми.

Центральне місце в існуванні плакозоа займають пептидергічні клітини, які вивільняють пептиди, які керують їх харчуванням і рухами. Дослідження використовувало молекулярний і обчислювальний аналіз для створення «атласів клітин», щоб зрозуміти еволюцію та функціонування цих клітин. Було виявлено, що ці пептидергічні клітини служили попередниками сучасних нейронів.

Дослідники виявили заплутану мережу «проміжних» типів клітин, які з’єднують дев’ять основних типів клітин плакозооа. Крім того, пептидергічні клітини, відмінні від інших клітин, показали дивовижну схожість з нейронами, які з’явилися мільйони років пізніше в більш розвинених організмах. Ця унікальна схожість з нейронами не спостерігалася у видів з раннім розгалуженням, таких як губки або гребневик.

Дослідження виявило три помітні паралелі між пептидергічними клітинами та нейронами. По-перше, клітини плакозоа диференціюються у спосіб, подібний до нейрогенезу, який спостерігається у кнідарій та білатерій. По-друге, ці клітини мають багато компонентів нейронної частини обміну повідомленнями, але їм не вистачає властивостей справжнього нейрона, таких як проведення електричних сигналів. Нарешті, глибоке навчання виявило, що ці клітини спілкуються через GPCR, ініційовані нейропептидами, віддзеркалюючи нейронну комунікацію.

Висвітлюючи еволюційну шкалу, дослідження вказує на те, що основні компоненти нейронів формувались у стародавніх морях 800 мільйонів років тому. Приблизно через століття після появи їхніх предків пептидергічні клітини плакозоа, ймовірно, еволюціонували, щоб мати критично важливі для нейронів властивості, такі як іонні канали та постсинаптичні каркаси.

Хоча перший сучасний нейрон, за оцінками, з’явився приблизно 650 мільйонів років тому, у гребнефорах є нейроноподібні клітини з відмінними характеристиками, що викликає питання про еволюційну траєкторію нейронів. Автори дослідження підкреслюють необхідність подальших досліджень для вирішення цих відкритих питань і отримання більш чіткого розуміння еволюційних шляхів нейронів та інших типів клітин.

Оскільки геномне секвенування продовжує розвиватися, очікується, що секрети, які приховують нетрадиційні модельні тварини, такі як плакозоа, гребневик і губки, будуть поступово розкриті, проливаючи більше світла на еволюційну історію життя.

джерела:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Центр геномної регуляції](https://www.crg.eu/)