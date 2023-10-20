Хірург закликає батьків не купувати лазерні ручки як іграшки після того, як у хлопчика пошкоджені очі

Дитячий офтальмолог-консультант просить батьків не дозволяти своїм дітям гратися лазерними ручками як іграшками після випадку, коли 11-річний хлопчик отримав незворотне пошкодження очей. Хлопчик, якого звуть Гаррі, втратив центральний зір на початку цього року, і тести показали значні пошкодження його сітківки. Зараз він щомісяця отримує ін’єкції, але його зір може ніколи не відновитися повністю.

Аабгіна Шафі, хірург, який лікує Гаррі, розповіла, що четверо інших дітей у Йоркширі зараз проходять лікування від подібних пошкоджень, спричинених лазерними ручками. Міс Шафі підкреслила, що пошкодження, завдані цими пристроями, можуть призвести до сліпоти або інших незворотних ушкоджень, що потребує спостереження протягом усього життя. Незважаючи на те, що освітлювати лазером транспортний засіб, що рухається, незаконно, продавати та володіти лазерними ручками у Великобританії законно.

Міс Шафі пояснила, що багато доступних на ринку лазерних ручок не відповідають стандартам безпеки ЄС, а деякі з них перевищують зазначену потужність. Вона попередила, що хоча діти можуть із задоволенням використовувати ці ручки для лопання повітряних кульок, направлення ними в очі може завдати серйозної шкоди.

Батьки Гаррі виявили причину пошкодження після того, як відвели його до оптика. Тести виявили пошкодження УФ-випромінюванням, і саме тоді його мати згадала, що у нього була лазерна ручка. Окрім травми правого ока, аналізи показали пошкодження лівого ока, хоча наразі його зір не порушений.

Мати Гаррі, яка придбала лазерну ручку онлайн, висловила жаль і закликала інших батьків не робити такої ж помилки. Вона підкреслила потенційний довготерміновий вплив на життя її сина, включно з його кар’єрними перспективами та здатністю керувати автомобілем.

Чохол служить нагадуванням батькам бути пильними, купуючи іграшки для своїх дітей. Лазерні ручки можуть здаватися нешкідливими, але неправильне використання може мати серйозні наслідки. Як для виробників, так і для споживачів важливо віддавати пріоритет безпеці та гарантувати, що продукція відповідає необхідним стандартам.

джерела:

– [BBC News](джерело)