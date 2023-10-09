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Успіх Індії в місії Chandrayaan-3 демонструє здатність до технологічно інтенсивних проектів

ByРоберт Ендрю

Жовтень 9, 2023
Успіх Індії в місії Chandrayaan-3 демонструє здатність до технологічно інтенсивних проектів

Згідно з новою книгою Аджея Леле, консультанта Інституту оборонних досліджень і аналізу Манохара Паррікара, успішна індійська місія Chandrayaan-3 продемонструвала здатність країни здійснювати високотехнологічні проекти. У книзі під назвою «Чандраян-3: Індія на Місяці» подано огляд місії та розвитку місячної програми Індії.

Леле підкреслює, що успіх Chandrayaan-3 є значущим не лише для комерційного космічного сектора Індії, але й з наукової, технологічної та комерційної точок зору. Він вважає, що успіх космічної програми Індії в залученні інвестицій сприятиме багатообіцяючому майбутньому сектора. Це також позиціонує Індію як важливого гравця у світовій космічній спільноті.

Однак Леле зазначає, що Індія повинна утримуватися від втягування в «місячну гонку» з іншими країнами, такими як США та Китай. Він стверджує, що конкуренція в космосі була визначальною частиною політики влади в епоху холодної війни і що сьогодні кожна країна планує свої космічні програми на основі власних технологічних і фінансових можливостей.

Леле стверджує, що для Індії важливо зосередитися на співпраці та партнерстві, а не брати участь у змаганнях з країнами, які мають більш просунуті програми. Він припускає, що Індія повинна сформулювати свою програму місячних і спланувати свій майбутній курс дій, вивчаючи спільну співпрацю з великими космічними державами.

Загалом, успіх Chandrayaan-3 позиціонує Індію як грізного гравця у глобальній космічній сфері. Завдяки продемонстрованим можливостям Індія тепер має можливість ще більше розвинути свою космічну програму та сприяти міжнародній співпраці, яка сприятиме майбутнім досягненням у дослідженні космосу та технологіях.

джерела:
– Chandrayaan-3: India on the Moon by Ajey Lele, опубліковано Rupa
– ПТІ

By Роберт Ендрю

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