Успіх Індії в місії Chandrayaan-3 демонструє здатність до технологічно інтенсивних проектів

Згідно з новою книгою Аджея Леле, консультанта Інституту оборонних досліджень і аналізу Манохара Паррікара, успішна індійська місія Chandrayaan-3 продемонструвала здатність країни здійснювати високотехнологічні проекти. У книзі під назвою «Чандраян-3: Індія на Місяці» подано огляд місії та розвитку місячної програми Індії.

Леле підкреслює, що успіх Chandrayaan-3 є значущим не лише для комерційного космічного сектора Індії, але й з наукової, технологічної та комерційної точок зору. Він вважає, що успіх космічної програми Індії в залученні інвестицій сприятиме багатообіцяючому майбутньому сектора. Це також позиціонує Індію як важливого гравця у світовій космічній спільноті.

Однак Леле зазначає, що Індія повинна утримуватися від втягування в «місячну гонку» з іншими країнами, такими як США та Китай. Він стверджує, що конкуренція в космосі була визначальною частиною політики влади в епоху холодної війни і що сьогодні кожна країна планує свої космічні програми на основі власних технологічних і фінансових можливостей.

Леле стверджує, що для Індії важливо зосередитися на співпраці та партнерстві, а не брати участь у змаганнях з країнами, які мають більш просунуті програми. Він припускає, що Індія повинна сформулювати свою програму місячних і спланувати свій майбутній курс дій, вивчаючи спільну співпрацю з великими космічними державами.

Загалом, успіх Chandrayaan-3 позиціонує Індію як грізного гравця у глобальній космічній сфері. Завдяки продемонстрованим можливостям Індія тепер має можливість ще більше розвинути свою космічну програму та сприяти міжнародній співпраці, яка сприятиме майбутнім досягненням у дослідженні космосу та технологіях.

