Величезне відкриття: вчені зафіксували найдальший і найяскравіший швидкий радіосплеск на сьогодні

Міжнародна група вчених зробила дивовижне відкриття в дослідженні швидких радіосплесків (FRB). Вони виявили FRB під назвою FRB 20220610A, що є не тільки найдальшою відстанню, яку коли-небудь реєстрували, але й однією з найяскравіших, які коли-небудь спостерігали. Знадобилося приблизно вісім мільярдів років, щоб сигнал FRB від FRB 20220610A досяг Землі в червні минулого року, що робить його приблизно на 50 відсотків старшим за попереднього рекордсмена відстані.

Енергія, яку виділяє FRB 20220610A всього за кілька мілісекунд, оцінюється як еквівалентна енергії, яку виробляє наше Сонце за 30 років. Ця неймовірна яскравість відрізняє FRB 20220610A від більшості раніше знайдених FRB. Фактично, він яскравіший за всі, крім одного, з 55 FRB, раніше виявлених австралійським апаратом ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder).

Завдяки подальшим спостереженням, проведеним за допомогою Дуже Великого Телескопа Європейської Південної Обсерваторії, команда під керівництвом Австралії дійшла висновку, що FRB 20220610A, ймовірно, походить від злиття пари або тріо галактик. Цей висновок узгоджується з деякими теоріями про причину FRBs, хоча також були запропоновані інші можливі пояснення, такі як наднові та магнетарні нейтронні зірки.

Незважаючи на невідоме походження FRB, ці захоплюючі явища дають дослідникам можливість оцінити масу Всесвіту. Професор Раян Шеннон, співкерівник проекту, пояснює, що зниклу матерію у Всесвіті потенційно можна виявити за допомогою швидких радіосплесків: «Швидкі радіосплески сприймають цей іонізований матеріал. Навіть у майже абсолютно порожньому космосі вони можуть «бачити» всі електрони, і це дозволяє нам виміряти, скільки всього є між галактиками».

Відкриття FRB 20220610A також підтверджує теорію, запропоновану покійним австралійським астрономом Жаном-П’єром Макквартом у 2020 році. Маккварт припустив, що масу Всесвіту можна оцінити, вивчаючи швидкі радіосплески. Висновки команди узгоджуються з тим, що відомо як «співвідношення Маккварта», яке стверджує, що чим далі швидкий радіоспалах, тим більше дифузного газу він виявляє між галактиками. Однак не всі FRB слідують цій моделі, що підкреслює складність цих явищ.

Незважаючи на те, що цей прорив у розумінні FRB розсуває межі наших знань, виявлення ще більш віддалених сигналів потребуватиме вдосконаленого обладнання. Вчені з нетерпінням очікують завершення роботи обсерваторії Square Kilometer Array, яку планується запустити в 2028 році, що дозволить проводити подальші дослідження та відкривати нові записи FRB.

джерела:

- BBC News

– Science Daily