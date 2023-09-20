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OLED, який випромінює блакитне світло при рекордно низькій напрузі: потенційні досягнення в технологіях смартфонів і дисплеїв

ByМамфо Брешіа

Вересень 20, 2023
OLED, який випромінює блакитне світло при рекордно низькій напрузі: потенційні досягнення в технологіях смартфонів і дисплеїв

Дослідники з Tokyo Tech зробили новаторську інновацію в технології органічних світлодіодів (OLED), розробивши OLED, який випромінює синє світло при рекордно низькій напрузі 1.47 В. Цей прорив має потенціал для революції в комерційних технологіях смартфонів і дисплеїв.

Синє світло необхідне для світловипромінюючих пристроїв, екранів смартфонів і дисплеїв з великим екраном. Однак розробка ефективних синіх OLED була складною через високу напругу, необхідну для їх роботи. Традиційні сині OLED зазвичай вимагають близько 4 В для яскравості 100 кд/м2, що вище, ніж напруга літій-іонних акумуляторів, які зазвичай використовуються в смартфонах. Тому існує нагальна потреба в розробці синіх OLED, які можуть працювати при нижчих напругах.

Дослідники з Tokyo Tech у співпраці з іншими установами розробили OLED з підвищенням частоти випромінювання, який забезпечує синє випромінювання при наднизькій напрузі ввімкнення 1.47 В. У пристрої використовуються спеціальні матеріали, зокрема NDI-HF як акцептор, 1,2- ADN як донор, і TbPe як флуоресцентний допант. OLED працює за допомогою механізму підвищення, коли дірки та електрони вводяться в донорний і акцепторний шари, відповідно, і рекомбінуються на інтерфейсі донор/акцептор, утворюючи стан перенесення заряду. Цей стан вибірково передає енергію до випромінювача, що призводить до випромінювання синього світла.

Новий OLED продемонстрував яскравість 100 кд/м2, що еквівалентно яскравості комерційного дисплея, лише за 1.97 В. Це досягнення значно знижує потребу в напрузі для синіх OLED, дозволяючи відповідати комерційним вимогам до цих пристроїв. Дослідження підкреслює важливість оптимізації дизайну інтерфейсу донор/акцептор для керування екситонними процесами.

Підсумовуючи, розробка OLED, який випромінює синє світло при рекордно низькій напрузі, є вагомим кроком вперед у технології OLED. Цей прорив має потенціал для розвитку технологій смартфонів і дисплеїв, зробивши їх більш енергоефективними та доступними.

Посилання:
«Синій органічний світлодіод з напругою включення 1.47 В». Комунікації природи.

By Мамфо Брешіа

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