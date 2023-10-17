Новий механізм із залученням кровоносних судин мозку проливає світло на формування довгострокової пам’яті

Дослідники виявили раніше невідомий механізм, пов’язаний із кровоносними судинами головного мозку, який сприяє процесу формування довгострокової пам’яті. У той час як більшість досліджень зосереджено на нейронах у розумінні навчання та пам’яті, нещодавні результати показують, що інші типи клітин, такі як перицити, також відіграють певну роль.

Перицити — це клітини, які вистилають стінки дрібних кровоносних судин головного мозку та відповідають за підтримку здоров’я гематоенцефалічного бар’єру. Однак останні дослідження показують, що перицити також можуть бути залучені до різних неврологічних захворювань, включаючи інсульт, епілепсію та розсіяний склероз.

Старший автор дослідження Крістіна Альберіні підкреслює важливість цього відкриття, заявляючи, що захворювання мозку, пов’язані з судинними та метаболічними проблемами, можуть виникати через дефіцит взаємодії між різними типами клітин. Це нове розуміння відкриває нові можливості для розуміння основних причин таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція.

Дослідники також досліджували роль білкового гормону під назвою інсуліноподібний фактор росту 2 (IGF2) у навчанні та пам’яті. Вони виявили, що рівень IGF2 підвищився в перицитах після навчання у щурів і мишей. Це відкриття призвело до питання про те, чи необхідний IGF2 у перицитах для формування довготривалої пам’яті.

Для подальшого дослідження дослідники провели експерименти з використанням мишей, у яких вироблення IGF2 у перицитах було усунено. Вони виявили, що ці миші не здатні формувати довготривалу пам’ять порівняно зі звичайними мишами. Зокрема, вони показали дефіцит як контекстної, так і просторової пам’яті, що вказує на важливість IGF2 у перицитах для формування пам’яті.

Крім того, дослідники помітили, що стимуляція нейронів призвела до виробництва IGF2 в перицитах, які потім стимулювали механізми активації нейронів, пов’язані з навчанням. Це відкриття свідчить про те, що між нейронами та перицитами існує взаємодія у формуванні довготривалої пам’яті.

На завершення це дослідження підкреслює значення перицитів і їх виробництва IGF2 у складному процесі формування довготривалої пам’яті. Розуміння цих механізмів може призвести до прогресу в лікуванні розладів пам’яті та неврологічних захворювань.

джерела:

– Kiran Pandey та ін., Нейрональна активність керує експресією IGF2 з перицитів для формування довгострокової пам’яті, Neuron (2023).